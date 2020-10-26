Microsoft在台設首座Azure資料中心　料將創造3萬個工作機會

台灣微軟今日（26日）下午正式宣布將在台灣設立首座 Azure 資料中心區域。以台灣新計劃為題，要引進微軟全球資源，來加速台灣產業轉型。連總統蔡英文和國發會主委龔明鑫都將出席這場活動。

除了在台灣設立首座 Azure 資料中心區域，並設立「Azure 雲端硬體與基礎建設團隊」，也計劃將台灣設為亞洲營運中心，設計適用 AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球重要性。

這座資料中心，將是微軟的全球第 66 座資料中心；至於落腳地點，台灣微軟基於資安考量不願意公開。

統計至今年10月25日為止，在Azure官網上公佈的全球Region（地區級）雲端資料中心共有64個，其中有10座是正在興建中的新雲端資料中心，最近微軟剛在10月22日正式發布的奧地利雲端資料中心計畫。

微軟先前就在財報中透露，Azure全球資料中心的數量將會大暴增，過去一年來，微軟陸續揭露的全球新雲端資料中心投資計劃多達10次。去年12月宣布了卡達資料中心計劃（2021年啟用)、今年1月的以色列資料中心計劃（2021年啟用）、5月初波蘭新資料中心（10億美元）、5月意大利米蘭資料中心計劃（數位重起計畫，5年15億美元）。

料項目帶來逾3,000億元新台幣經濟產值

微軟也將發動發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱 5G＋AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場；注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。台灣微軟總經理孫基康也許諾，將為台灣培育超過20萬名產業數位人才，全面提升台灣科技強度，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

此次的計劃號稱是微軟歷年來在台灣最大筆投資；據 IDC 預料，微軟與產業生態系將在 2024 年前為台灣帶來超過台幣3,000億元的經濟產值，創造超過3萬個工作機會。