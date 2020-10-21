【Google壟斷】從微軟訴訟案　看Google反壟斷訴訟的異同與影響

美國司法部10月20日正式向Google提出反壟斷起訴。然而與1998年微軟（Microsoft）反壟斷訴訟案不同，用戶未有在金錢上受到損失，Google亦「未有」阻礙其他競爭者的出現。這宗美國近20年來最大宗的科技企業訴訟，將影響未來科技業界的發展。

圖為示意圖，Google的網頁瀏覽器Chrome顯示在手機及電腦上。（Getty）

Google在回應美國司法部的控訴中，表示Google並未有排斥其他對手，用戶選擇Google，只是因為「他們沒有其他選擇」。

這背後的意思，是因為其他對手太弱，用戶只會選擇最好的，所以選擇Google。Google今天能獨霸市場，是因為用戶的選擇所賜。

未有「造成用戶損失」？

Google的反駁有一定道理，因為美國在反壟斷法中，是否「造成用戶損失」是斷定壟斷的最大重點。但在一般用戶立場，Google的服務基本都是免費，包括使用瀏覽器及網頁搜尋器都不用花錢，用戶不會出現「直接損失」。同時，用戶實際在任何時候都可以自由選擇其他的瀏覽器及搜尋器服務，Google的論點是他們沒有阻礙對手存在，單純是用戶不使用而已。

回望1998年微軟反壟斷訴訟案，微軟被控告壟斷的一個最大原因，是微軟憑着其極大市場佔有率，綑綁Windows推出自己的上網瀏覽器Internet Explorer（IE），以壟斷整個市場。

但與微軟反壟斷訴訟不同，當年的瀏覽器需要付錢購買，IE的所謂免費不過是把開發費用壓縮在Windows費用內，用戶仍然需要購買Windows，因此微軟的做法可視為令用戶「支付綑綁IE的價錢」而造成損失。同時微軟的「免費瀏覽器」對需要付錢購買的瀏覽器構成威脅，在同行企業競爭下處於極大優勢。

圖為1998年，微軟遭到政府反壟斷調查，時任總裁兼創辦人比爾蓋茨（Bill Gate）出席國會聽證會。（Getty）

圖為1998年，微軟Windows 98在日本推出的情況。當年IE連同Ｗindows綑綁出售，而且用戶無法卸載。（Getty）

「免費」不是免死金牌

當然「免費」不是反壟斷訴訟的免死金牌。Google業務延伸創造了一個Google的專用空間，但當這空間愈來愈大，會造成用戶在使用上的依賴，而不會選擇其他廠商提供的業務。

同時Google儘管未有向用戶收費，它仍會透過廣告或點擊上賺取收入。隨着Google空間進一步變大，為維持支出，其他依賴Google提供服務的第三方企業便會受到擠壓。

而更重要的，是當Google繼續成為最大壟斷者，會令其他企業難以從零與其競爭，長久下去會使市場失去動力。美國司法部的發言人指出，Google的行為正扼殺其他競爭者，讓美國再不會有第二個好像Google般的創造者出現，用戶最終仍然會蒙受失去更優秀產品可能的損失。

這次訴訟案的最大特點，就是像Google這類有廣泛一條龍服務的企業成為對象。在科技界中，有多個類似的例子，如Facebook、Amazon、Apple等。在此前有指政府正考慮強迫Google分拆Chrome業務，以減少Google對整個網絡產業的控制，未來案件發展備受觸目。