微軟Azure與Elon Musk SpaceX強強聯手　發布「雲上太空」計劃

微軟（Microsoft）試圖在雲服務領域向全球行業的領軍者AWS（Amazon Web Services）發起挑戰，他們最新的策略竟是：與馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX合作，把雲服務推向太空。

這幾年裏，我們討論過雲上貴州、烏蘭察布，甚至「雲上加州」，但微軟10月20日公布的一項新計劃「Azure Space」率先把雲服務帶到了太空，著實領先業界一大步。

我們知道，自去年起，SpaceX的「星鏈」StarLink網絡已經開始加速部署，其計劃通過近地軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速互聯網接入服務。這樣一張網，是微軟發展雲服務的理想合作夥伴。

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在發布Azure Space時微軟還表示，除了SpaceX以外，該公司還將與盧森堡衛星運營商SES展開同樣的合作。「將雲服務推向太空的行動將是互聯網的一次巨大飛躍，」微軟Azure全球副總裁基恩（Tom Keane）表示。「航天業界的迅速發展正在降低人們鏈接公眾的門檻，通過Azure Space計劃，我們可以實現農業、能源、通信和政府業務等領域的新發展。」

微軟已經召集了由著名太空行業專家組成的團隊，並與世界一流的產品工程師和科學家共同構建滿足太空需求的雲計算能力。創新領域包括模擬太空任務、從衛星數據中發掘有用信息以及在地面和軌道上賦能創新。通過與太空發展社區的領導者合作，微軟將通過遍布全球的衛星連接擴展Azure功能，解鎖更多場景中的雲計算能力，並賦能合作夥伴和客戶以實現更大的目標。

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出於成本考慮，基於衛星通訊的雲服務最初的客戶可能會來自國防、石油天然氣、航空等領域，這些行業需要傳輸、存儲和處理大量數據。一些分析師認為，在2030年左右，與太空相關的雲服務產業總收入可能會達到150億美元。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】