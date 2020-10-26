螞蟻上市｜周二起招股　點認購可最著數？　一文睇清銀行券商優惠

前稱螞蟻金服的螞蟻集團（6688），其H股從周二（27日）開始招股，發售價為80元，以每手50股計算，入場費為4,040.31元。今次螞蟻H股集資規模逾1,300億元，作為全球最巨型新股，相信不少投資者亦會參與其中。各大銀行及券商亦已起哄，全力「搶客」！

滙豐︰預留逾1,000億元資金

滙豐表示，將為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶除了可享極廉宜的孖展利率，透過該行投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

中銀香港︰將提供特優融資利率

中銀香港（2388）推出認購螞蟻新股及融資認購優惠，只是要在指定期內經該行認購新股，客戶可獲豁免新股認購手續費；若客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，可享特優新股融資年利率0.5厘，融資成數最高90%，最低借款額10萬元。

中銀指出，客戶可經手機及網上銀行快速認購新股及申請融資服務，只要輸入認購新股股數﹑手提電話號碼，及所需貸款金額，即完成申請，其後可隨時於相關電子渠道查閱配股結果﹑退款及進行交易。客戶亦可以透過電話投資熱線，或分行進行新股認購。

恒生︰App認購新股 豁免手續費

恒生銀行則表示，為配合客戶理財所需，於2020年12月31日前透過「恒生投資快」手機應用程式認購新股，可獲豁免手續費。而客戶透過本行申請指定新股貸款，可享特惠貸款年利率。同時，恒生銀行將為個人客戶預留充裕資金作螞蟻集團新股貸款認購。

耀才︰暫預留350億至400億元孖展額

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，有很多客戶查詢螞蟻集團抽新股安排，該行暫預留350億至400億元孖展額，希望可做到500億元，息口視乎下周銀行所提供拆息而定，但保證同業最平，同時可提供20倍槓桿。

輝立﹕申請5萬元以下孖展獲免息及按金

輝立證券則指出，會在明早8時30分接受B組第一格，及A組以下9成孖展申請，年利率為3.48厘。同時予電子賬單優惠，如客戶以10成孖展﹑借款額為5萬元以下，可獲免利息及按金，手續費為38元。若以現金全數認購，則免手續費。