螞蟻集團A股招股在即　券商提示風險　市場如何應對？

全球焦點新股螞蟻集團，從上周五（23日）在科創板進行詢價，預料今日（26日）完成A股定價，申購時間為周四（29日）。據瞭解，這幾天公私募投資人士都對此表示積極關注，打算踴躍參與螞蟻集團的網下打新。

綜合內媒體報道，受大型IPO（首次公開募股）、北向資金持續流出等一系列因素影響，A股市場資金面近期處於偏緊狀態。據《經濟參考報》統計，上周（10月19日至23日），A股的滬深兩市共計有包括中金公司在內的6家企業進行了網上網下發行，募資總額達到了176.48億元（人民幣，下同），其中，中金公司募資規模就達到了131.98億元。本周（10月26日至10月30日），兩市將有7家企業進行網上網下發行，其中包括螞蟻集團。根據初始發行安排，在回撥機制啟動前和「綠鞋」（綠鞋期權， 是指中國證監會2006年頒佈的《證券發行與承銷管理辦法》第48條規定）啟動前，螞蟻集團A股發行網上和網下的「打新」份額合計達到3.34億股。

資本市場看好螞蟻集團的長期投資價值。（路透社）

而據《華夏時報》報道，多家券商分析，螞蟻集團估值將接近2萬億元，有望超過茅台，成為2020年全球最大IPO。國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值範圍是1.7萬億元至2.5萬億元；招商證券採用了相對估值法，給出的估值範圍是1.3萬億元至2.2萬億元。

對此，有分析指出，如果螞蟻集團能夠以較低的估值發行，那麼上市後必然存在上漲空間，未來也有想象空間；如果高價發行，對當前本身成交就低迷的A股來說，會帶來較大的資金壓力，對其他股票造成明顯的虹吸效應，將會長期壓制A股大盤。

《中國基金報》的報道稱，上海某券商系公募投資總監稱，「螞蟻這家公司很優質，我們肯定會參與打新，但是做好了心理準備，收益率可能會比較低。再者因為市場對其研究很充分，螞蟻上市以後可能股價會開在略微高估的狀態，二級市場直接買短期來看機會不大。」這位投資總監稱，「螞蟻集團上市以後股價漲幅可能一步到位，短期不會有太大的預期差，除非以後螞蟻的業績超預期。但如果價格虛高，需要警惕風險。」