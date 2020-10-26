螞蟻上市｜H股明起招股　招股價80元　入場費約4040元

前稱螞蟻金服的螞蟻集團（6688﹚A+H兩地上市，H股明日﹙27日﹚起招股，發售16.7億股，發售價80元，H股淨集資額1,319.91億港元。以每手50股計算，入場費約4,040.31元。

螞蟻招股期明起至周五﹙30日﹚止，擬於下周四﹙11月5日﹚掛牌。

史上最大IPO 市值達2.43萬億港元

今次H股發行16.7億股中，香港發售部份佔約4,176.8萬股，國際發售部份佔約16.28億股。值得一提，中港兩地均設約15%的超額配售權。

另外，螞蟻A股（上海﹕688688）發行價則為68.8元人民幣，在未行使超額配售權之前，預計集資1,149.45億元人民幣。

計及A+H股，螞蟻集資額超過2,640億港元，成史上最大的IPO個案。公司估計，於假設不行使超額配股權的情況下，螞蟻集團市值已達2.43萬億港元。

招股文件截圖﹙募集資金用途﹚︰

阿里巴巴認購7.3億股A股

是次集資所得淨額的40%提升自主創新和研發能力；40%擴張跨境支付及商家服務；10%用於提升與合作夥伴的合作關係及助力集團合作夥伴的數字化升級；餘下10%用於營運資金及一般企業用途。

螞蟻招股吸引不少機構投資者參與，其中交銀國際（3329）與A股承銷商於10月21日訂立戰略認購協戠，同意按發行價認購投資者股份，戰略認購協議應付額為6億元人民幣。

另外，阿里巴巴﹙9988﹚認購7.3億股螞蟻A股，總對價502億元人民幣。

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螞蟻上半年利潤飆近15倍

螞蟻集團的收入主要來自數字支付與商家服務、數字金融科技平台（包括微貸科技平台、理財科技平台、保險科技平台），以及創新業務等。截至今年6月底，集團整體收入達725.28億元（人民幣‧下同），其中數字支付與商家服務佔35.9%，達260.11億元；數字金融科技平台﹙微貸科技、理財科技及保險科技﹚佔63.4%，達459.72億元。

期內，股東應佔淨利潤為212.34億元，較2019年同期大增14.6倍，主要由於收入勁升38%的同時，營業成本僅升6.78%。