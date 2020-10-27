螞蟻IPO｜上市完成定價　馬雲成世界身家最豐厚的第11人

撰文：宛然
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螞蟻集團公佈了首次公開招股（IPO）發行價之後，擁螞蟻集團控制權的阿里巴巴（9988）聯合創始人馬雲，將成為全球第11位大富豪。
綜合媒體報道，螞蟻集團赴港上市，阿里巴巴26日在美股股價一度創新高，市值超8,400億元（美元‧下同）。福布斯實時數據顯示，馬雲身家561億元超越騰訊（0700）董事長馬化騰，再度登頂中國首富。
按馬雲持股阿里巴巴4.8%計算，馬雲持股市值395億美元。此外螞蟻AH股定價約68.8元人民幣左右，A股為2.09萬億元，H股為2.43萬億港元，合計大約3,020億元，馬雲持股8.8%，持股市值大約266億元。以此計算，馬雲身家大約為661億元。此外，馬雲還持股雲鋒基金等。
最新報道稱，螞蟻集團的上市將讓馬雲身價高達716億元，從而超越甲骨文公司創始人拉里·艾里森（Larry Ellison）、歐萊雅女繼承人弗朗索瓦·貝當古·邁耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）和沃爾頓家族（控制着沃爾瑪）成員，成為全球第11大富豪。
與此同時，螞蟻集團此次IPO還將大幅提升一群早期投資者和員工的財富。自2014年以來，該公司一直在授予員工基於股份的獎勵，至少還有其他18人將通過IPO成為億萬富翁。