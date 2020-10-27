新冠肺炎│疫情反彈　德國重新調整GDP　預期至萎縮5.5%

目前，德國第二波新冠肺炎疫情仍在持續發展，為德國經濟的復甦再次蒙上陰影。

綜合媒體報道，根據德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）發佈的最新數據，截至當地時間10月26日零時，德國累計確診新冠肺炎病例437,866例，過去7天新增確診67,320例。德國經濟前景的不確定性再次增加。

德國杜塞爾多夫老城，人們在萊茵河上享受午後的陽光，為了抗擊新冠肺炎疫情，社會拉開了距離。（美聯社）

《路透》引述消息人士表示，德國政府將上調對2020年國內生產總值（GDP）的預測，預期從9月初的收縮5.8%上調至收縮5.5%。這意味著，由新冠肺炎引發的經濟衰退將比2009年全球金融危機造成的損失稍微温和一些，2009年全球金融危機造成德國GDP降幅達到創紀錄的5.7%。

德國經濟在第二季度萎縮了9.7%，原因是家庭支出、企業投資和貿易在疫情最嚴重時大幅下滑。政府放鬆封鎖措施，再加上一系列救助和刺激經濟計劃，推動第三季度經濟強勁復甦。但由於新冠肺炎確診病例激增，人們擔心經濟活動可能再度放緩，德國企業信心在10月份出現六個月來的首次下滑。

10月26日公佈的最新德國IFO商業景氣指數（IFO Business Climate Index）（觀察德國經濟景氣狀況最重要的風向標之一）在此前連續回升五個月後轉升為跌，從9月的93.2跌至10月的92.7。