滙豐季績｜香港區稅前按年少賺37%　受淨利息收入下跌拖累

撰文：胡學能
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滙豐控股（0005）公布第3季度業績顯示，香港區季內列賬基準稅前利潤為18.96億元（美元‧下同），按季、按年分別減少15.5%、37.2%。
季內，未計預期信貸損失（ECL）的淨營運收入是37.9億元，按季、按年分別減少12.6%、22.6%。當中，淨利息收入19.62億元，按季、按年分別減少17%、31.9%。至於淨手續費收入則為9.98億元，按季、按年分別增加16.3%、7.4%。
預期信貸損失（ECL）方面，第3季為8,900萬元，按季、按年分別減少76.8%、57%。季內營運支出為18.1億元，按季、按年分別增加6.3%、7.9%，當中包括員工支出7.37億元，按季持平、按年多2.8%。
各項業務中，以財富及個人銀行業務貢獻港區稅前利潤最大，季內錄得11.43億元，按季、按年分別減少20.3%、37.7%，ECL為5,300萬元，按季、按年分別減少53.1%、27.4%。工商金融季內錄得4.42億元稅前利潤，按季增26.3%、按年少41.1%，ECL為1,400萬元，按季、按年分別減少94.1%、87.9%。
季內環球金融及市場業務稅前利潤3.22億元，按季、按年分別減少36.1%、33.7%。企業中心稅前利潤稅前虧損1,100萬元，按季、按年分別少75%、80%。