AMTX全線上揚　領科指跑贏恒生指數　滙豐回吐逾3%

美國大選、疫情進展、第3季業績期繼續成市場焦點，道指連續第2日下跌，以近全日最低位收市，報27463點，下跌222點。標指報3390點，下跌10點。科技股則普遍向上，納指高收72點，報11431點。

【16:42】歐股下挫 道指期貨挫近500點

歐洲股市表現疲弱，STOXX 600跌2.6%，德國股市最新報11638點，跌424點，英國富時指數最新報5,582點，跌146點，法國CAC指數新報4561點，跌168點，意大利MIB指數最新報18022點，跌637點，西班牙IBEX指數最新報6468點，跌183點。

美股期貨亦下挫，道指期貨跌491點，報26874點，標普期貨最新報3334點，跌48點，納指期貨最新報11475點，跌112點。

【16:35】滙豐回吐逾3% 恒指低收

騰訊（0700）及阿里（9988）今日再創新高，可是包括滙豐控股（0005）在內的金融股表現疲弱，拖累大市最終低收，一度失守24600點。

恒指收市報24708點，跌78點，國指跌39點，報9963點，恒生科指升108點，報7656點，成交額為1,326.2億元。

騰訊收市報601元，升2.7%，阿里收市報307.4元，升2.5%，小米（1810）升1.4%，收市報21.4元，美團（3690）升5.3%，收市報280元，京東（9618）升1.5%，收市報321元，網易（9999）升3.1%，收市報138.4元。

滙豐在昨日公布季績後，抽升4.8%，今日出現明顯回吐，收市報32.65元，跌3.4%，旗下恒大（0011）收市報122.4元，跌1.1%，將於明日公布第3季業績的渣打（2888），收市報38.2元，跌5.1%。

中資電訊股亦處於弱勢，聯通（0762）跌5%，收市報5.16元，中移動（0941）跌2.5%，收市報49.05元。

此外已公布季績的萬洲（0288），勁升6.9%，為表現最佳藍籌，收市報6.67元。

【15:27】眾安內資股獲准轉為H股並全流通 升近5％

眾安在線（6060）獲中證監批准將9.5億股內資股轉為H股。眾安午後轉跌為升，曾高見41.85元，最新報40.85元，升4.9%；至於持有眾安股份的百仕達（1168），升幅更明顯，曾高見0.51元，最新報0.495元，升25.3%。

【15:18】內地股市高收 深成揚逾百點

內地股市高收，上證收市報3269點，升14點或0.5%，深成收市報13388點，升118點或0.9%，滬深300收市報4737點，升37點或0.8%，創業板收市報2670點，升19點或0.7%。

【14:42】亞股走勢個別 日台股市低收

亞太區股市走勢各異，日股跌67點，收市報23418點，澳洲ASX 200指數收市報6057點，升6點，台灣加權指數收市報12793點，跌45點，韓國KOSPI指數收市報2345點，升14點。

【14:17】恒指倒升44點

科技股午後升勢加劇，騰訊（0700）及阿里（9988）均創新高，阿里最新報308元，升2.7%，騰訊升3%，最新報602.5元，小米（1810）升3.6%，最新報21.85元，美團（3690）升5.5%，最新報280.6元，網易（9999）升2.8%，最新報138.1元，京東（9618）升2%，最新報322.8元。

恒指轉升，最新報24831點，升44點，恒生科指升139點，報7687點，國指最新報10007點，升4點。

【13:41】騰訊升至600元

騰訊造好，一度升至600元的歷史高位，現報599.5元，成交額80.66億元。

【13:22】太古系復牌偏軟

太古﹙0019﹚公布，太古地產﹙1972﹚正洽售太古城英皇道1111號的多層辦公樓﹙太古城中心一期﹚的權益，惟現時並未就出售事項達成協議。市場指交易涉資約100億元。

太古及太地午後復牌，惟股價無異動，太古A跌0.67%，報36.6元；太地跌0.97%，報20.4元。

恒指午後仍偏軟，現報24736點，挫50點或0.21%。

【12:20】美團點團、阿里巴巴、騰訊逆市齊升

恒指半日收報24727點，跌59點或0.2%；恒生科技指數半日收報7626點，升78點或1%；國指收報報9968點，跌34點或0.3%。

騰訊（0700) 報597元，升2.05%；美團點評（3690 ) 收報276.6元，上升逾4%；阿里巴巴（9988）報308.6元，升2.87%；

阿里巴巴﹙9988﹚升2.87%，收報308.6元。

比亞迪（1211）升4.5％破頂，收報元147.8元。最高報148元，創上市新高，最低價為139.8元。

萬洲國際﹙0288﹚飆近一成，報6.88元，創一個月新高，最高報6.9元。

【10:46】滙控回吐逾3%

港股偏軟，恒指現挫156點或0.63%，報24630點；國指挫69點或0.69%；科指升3點或0.05%，報7551點。大市成交額449億元。

昨日大升的滙控﹙0005﹚今日未能再下一城，現瀉3.25%，報32.7元。

另外，中聯通﹙0762﹚瀉4.05%，成表現最差藍籌。

逆市下也有強股，萬洲國際﹙0288﹚飆8.9%，報6.8元。

旗下螞蟻﹙6688﹚正招股的阿里巴巴﹙9988﹚升2.4%，高見307.2元，再破頂。至於騰訊控股﹄0700﹚，也升1.53%，報594元。

【09:40】David Webb增持 安樂工程升逾一成

獨立股評人David Webb增持鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）至逾5%，該股今早插升逾一成，現報1.18元，升11.32%，成交額374萬元。

恒指現報24721點，跌60點。

【09:20】恒生指數低開13點

恒生指數低開13點，開報24773點。國指高開11點，開報10014點。螞蟻﹙6688﹚第二日招股，阿里（9988）跟隨ADR升勢，高開1.5%，開報304.4元破頂。騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開報266元。

中國平安（2318）前三季利潤減少兩成，今早低開1.4%，開報83.5元。滙豐（0005）回吐0.7%，開報33.55元。