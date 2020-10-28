路透：中國經濟增長將創1976年以來新低　2021年或大幅反彈

路透最新季度調查結果顯示，中國經濟將繼續在復甦軌道前行，但考慮到年末全球新冠肺炎（COVID-19）疫情再燃等不確定性，預計中國2020年四季度經濟增速為1976年以來最低。

路透社報道，預料中國在2020年四季度經濟增速為5.8%，較前次7月調查時下修0.3個百分點，全年增速亦下修0.1個百分點至2.1%，為1976年以來最低；不過對於2021年經濟增速的預期則上修0.4個百分點至8.4%。

路透10月對逾30家機構的調查顯示，2020年和2021年中國通脹將保持温和，2020年全年居民消費價格指（CPI）按年漲幅維持2.7%的估值不變；料2021年漲幅為2.1%，較7月預測上修0.1個百分點。預計中國央行四季度直至2021年都將維持一年期LPR（貸款市場報價利率）3.85%不變，一年期定存基準利率亦繼續持穩於1.5%。

有效控制住疫情的中國，各行業已全面復工復產。（新華社）

值得關注的是，根據彭博社對該機構數據的計算，中國不但是2020年世界主要經濟體中唯一保持正增長的國家，也將是未來幾年全球最大的經濟增長引擎。彭博社近日發文稱，在新經濟增長計劃的帶領下，中國經濟或許會在十年內超越美國。

國際輿論認為，面對全球其他主要國家的經濟表現尚籠罩在新冠肺炎引起的高度不確定性下，中國將在2021年再度成為世界經濟推動主力已經成為國際貨幣基金組織（IMF）等國際機構的共識，世界期待中國在全球經濟復甦中發揮重要作用。

據中國《光明日報》報道，新加坡國立大學東亞研究所研究員陳興利表示，經濟學家普遍認為在綜合考慮其他同期海關進出口和財政收入數據後，中國經濟已經擺脱年初新冠肺炎疫情陰影，發展勢頭逐步恢復，第三季度數據顯示出中國經濟已經有條件逐漸退出新冠肺炎疫情的「救火階段」。