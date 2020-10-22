財經加零一．精華｜葉劉：此時推60歲2元乘車優惠或違《基本法》

特首林鄭月娥今年1月宣布，將「兩元乘車優惠計劃」合資格年齡門檻由65歲下調至60歲。惟近日有報章指，行政會議日前討論計劃時有所保留，擔心在目前環境下推計劃會為政府帶來沉重財政負擔，故暫時煞停。消息一出，民建聯和工聯會隨即強烈反彈，昨見記者時批評政府做法不可取，直斥政府「堅離地」，經民聯立法會議員梁美芬更指政府不推政策或遭司法覆核，不過行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀則指此時不宜推出有關措施。 葉劉淑儀今日（22日）接受《香港01》節目《財經加零一》訪問時表明，政府應先完成研究，處理好濫用和濫發問題後才推行政策。她又指，政府年初提出計劃時未有表明確實時間表，「所以唔可以話政府『走數』，或者可以司法覆核告政府，我覺得好難」。葉劉淑儀強調，政府需遵守《基本法》第107條，財政必須量入而出，務求使經常性開支不超過經常性收入。

葉劉淑儀強調，將兩元乘車優惠放寬至60歲-64歲並非長者福利，而是多一項交通費用津貼。（資料圖片）

葉劉淑儀又指，香港現時出現人口老化，政府亦鼓勵長者就業，其中公務員延長至65歲、部分法官亦延長至70歲，「呢個社會我哋鼓勵人服務、工作，60至64歲根本可以工作」，強調將兩元乘車優惠放寬至60歲-64歲並非長者福利，而是多一項交通費用津貼，對政府庫房造成長遠負擔。葉劉重申，不是說不推行，而是應完成檢討後才推出，否則只會令政府耗盡儲備，更甚或違反《基本法》第107條有關財政須量入而出的規定。

對於民建聯和工聯會大力反對擱置計劃，會否擔心擱置影響建制派選情？葉劉淑儀表示，希望民建聯和工聯會可向自己黨友解釋，在全球經濟環境急劇改變下，政府必須審慎理財，調配資源。她又指，一個負責任的政黨應負起領導責任，向市民解釋清楚政府政策的利弊和公共資源如何調配，「唔係純粹話做黃大仙，如果每個政黨或政府都做黃大仙，好容易做，但好快將我們僅餘既盈餘洗晒，全部市民都會受害。」

葉劉淑儀指，不排除有環保人士就「明日大嶼」提司法覆核，相信項目不可能短期內解決香港的住屋問題。（資料圖片）

葉劉：料明日大嶼超支 延高地價政策「最哽耳」

特首林鄭月娥日前表明，沒聽到中央有意於桂山島填海贈港人，又指香港應積極發展「明日大嶼」計劃。

葉劉淑儀早前已表明對明日大嶼有保留，認為計劃涉及龐大金額和長時間進行。她今日接受訪問時指，預料「明日大嶼」最後「埋單」不只6000多億元，因過往十多年，政府每個大、小型項目，沒有一個是不超支或延誤。

葉劉淑儀又指，不排除有環保人士就「明日大嶼」提司法覆核，相信項目不可能短期內解決香港的住屋問題，「我最唔鐘意聽一句說話，到時賣地賺番架啦，咁你咪即係高地價」？她強調延續高地價政策的說話「最哽耳，最令市民傷心」，「如果可以爭取中央係珠海或者深圳區內填 （海），好似澳門咁，內地填咗畀我地，點解唔去努力呢？」