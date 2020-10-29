中共十九屆五中全會閉幕　聚焦「十四五」時期經濟發展目標

為期四天的中共十九屆五中全會今天（29日）閉幕，官方發佈會議公報，會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》。此次會議主要議程為，聚焦「十四五」發展規劃，以及「十四五」期間主要經濟發展目標。

更加優化經濟結構

據內媒新華社報道，全會提出了「十四五」時期經濟社會發展主要目標：經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化。

此外，要在創新能力得到顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強，現代化經濟體系建設取得重大進展；改革開放邁出新步伐。

社會主義市場經濟體制更加完善，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經濟新體制基本形成。

2020年10月26日至29日，中共十九屆五中全會在北京人民大會堂舉行。（Reuters）

「十四五」時期經濟社會發展主要目標

全會提到，中國社會文明程度得到新提高，社會主義核心價值觀深入人心，人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高，公共文化服務體系和文化產業體系更加健全，人民精神文化生活日益豐富，中華文化影響力進一步提升，中華民族凝聚力進一步增強；生態文明建設實現新進步，國土空間開發保護格局得到優化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少，生態環境持續改善，生態安全屏障更加牢固。

並指出，中國城鄉人居環境明顯改善；民生福祉達到新水平，實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，分配結構明顯改善，基本公共服務均等化水平明顯提高，全民受教育程度不斷提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善，脱貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進；國家治理效能得到新提升。

社會主義民主法治更加健全，社會公平正義進一步彰顯，中國國家行政體系更加完善，政府作用更好發揮，行政效率和公信力顯著提升，社會治理特別是基層治理水平明顯提高，防範化解重大風險體制機制不斷健全，突發公共事件應急能力顯著增強，自然災害防禦水平明顯提升，發展安全保障更加有力，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。