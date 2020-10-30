比亞迪破頂　巴菲特又一經典交易　12年翻20倍

股神巴菲特（Warren Buffett）的傳奇仍在繼續，他唯一長期持有並重倉的中國股票在12年間翻了20倍。說的是近日破頂的比亞迪﹙1211﹚。

據中國媒體華爾街見聞10月30日報道，在2008年巴菲特以每股8港元投資中國新能源汽車企業比亞迪2.25億股後，短短一年後，比亞迪擺脫了此前多年始終徘徊在個位數的走勢，股價瘋狂上漲近11倍來到2009年10月的87港元；隨後幾年，股價又在大行的不斷唱衰中跌至2012年7月時最低的12港元。即使在此過程中，巴菲特旗下巴郡·哈撒韋（Berkshire Hathaway）也從未有過減持。

巴菲特（路透社）

比亞迪是目前巴菲特唯一持股並多次在公開場合力挺的中國公司，根據比亞迪披露的股東持股情況來看，截止至2020年3月31日，巴郡仍然持有2.25億股比亞迪股份，佔8.25%，是該公司第四大股東，這說明巴菲特在這十二年來從未有過減持。

比亞迪今年低位33.5元，但截至昨日已升至156.6元，市值達到1433億元。

橫跨整車和電池兩大領域

巴菲特投資比亞迪的想法實際上是來自他的好兄弟查理·芒格（Charlie Thomas Munger）。實際上芒格是以新能源科技股的概念向巴菲特推銷這家公司的。

比亞迪目前仍是全球唯一一家橫跨整車和電池兩大領域的企業集團，擁有全球領先的電池、電機、電控等核心技術，公司動力電池的技術路線也由初期門檻較低的磷酸鐵鋰電池到現在佈局的三元鋰電池。

美銀證券最新報吿，上調比亞迪股份目標股價，由108港元上調至179港元。