蘋果第四財季業績勝預期　惟股價盤後大跌

蘋果公司在美股市場10月29日收盤以後公佈超出市場預期的2020財年第四季度業績。

報吿顯示，蘋果公司第四財季淨營收為646.98億美元，超出華爾街分析師此前預期，相比之下2019年同期為640.40億美元；淨利潤為126.73億美元，與2019年同期的136.86億美元相比有所下降；每股攤薄收益為0.73美元，超出分析師預期，相比之下2019年同期為0.76美元。

財報發佈後，蘋果公司盤後股價下跌4.8%，報109.76美元。

蘋果業績雖超市場預期但股價仍在盤後下跌。（路透社）

細項方面，蘋果第四財季iPhone的淨營收為264.44億美元，相比之下2019年同期為333.62億美元；蘋果第四財季來自於Mac的營收為90.32億美元，相比之下2019年同期為69.91億美元；蘋果第四財季來自於iPad的淨營收為67.97億美元，相比之下2019年同期為46.56億美元；蘋果第四財季來自於可穿戴設備、家居產品和配件的淨營收為78.76億美元，相比之下2019年同期為65.20億美元；蘋果第四財季來自於服務的淨營收為145.49億美元，相比之下2019年同期為125.11億美元。