iPhone 12｜Apple不公佈銷量仍可推測銷情　分析師：檢測空氣質素

自iPhone 12發佈一來可以說是充滿了爭議，但這也更足以說明其關注度和銷量爆棚。為了滿足全球使用者的採購需要，此前有消息稱蘋果代工廠正在產能全開，蘋果也悄悄增加訂單。摩根士丹利分析師則另闢蹊徑，通過檢測空氣品質來判定蘋果代工廠iPhone 12的產能。

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摩根士丹利分析師認為，一些城市的空氣品質變化情況，足以反映出蘋果工廠的產能情況。投資者正在尋找有關蘋果公司成品設備生產情況的線索，以便更好地預測未來幾個季度的銷售前景。不過通過空氣品質來進行判斷，目前還是第一次聽說。

該行分析師寫道：「我們跟蹤了中國四個城市的二氧化氮水準（對溫度、濕度、風力等變數進行了控制）。根據歐洲航天局（ESA）的說法，這是工業活動的一級指標，而蘋果公司的製造合作夥伴在這些城市擁有大量的製造業務。」

而巧合的是，該分析師所跟蹤的四個城市當中，其中之一即是富士康鄭州工廠所在的城市。根士丹利分析師指出，該市的空氣品質下降，這表明iPhone 12產量增加：「截至10月26日的鄭州空氣品質資料顯示，工業生產水準近日大幅上升，與以往歷史上季節性上升的時間相比晚了約一個月。我們認為，這與iPhone 12量產增長的時間相符。」

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不僅僅是鄭州，摩根士丹利還指出，9月初深圳的工業生產有所上升，但低於歷史季節性水準。分析師還發現，最近幾天成都的工業活動正在加速增長；而在重慶，在經歷了9月份的起落之後，最近幾天的工業生產活動也大幅上升。

根據資料顯示，富士康鄭州科技園擁有全球最大的iPhone生產線，位於鄭州航空港區。富士康鄭州科技園主要生產電腦、通訊、手機、消費性電子等零元件、機構件及系統軟體等，廠房建設面積約140萬平方米，2011年底入住員工總數達13萬人。

其實通過蘋果代工廠所在城市的污染水準來判斷產能情況，並非沒有科學依據。其實國際上還有參考發電量的情況來評定經濟指標的做法，與這種做法可謂異曲同工。鄭州是蘋果公司製造合作夥伴的主要生產基地，該市的空氣品質下降，這表明iPhone 12產量增加。

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目前關於iPhone 12是否熱銷業界一直存在很多爭議，有人說所謂的熱銷和加價是蘋果的饑餓行銷手段。但是如果從空氣污染水準與工業成產的角度去看的話，蘋果確實可能在拼命的增加iPhone 12的產能。之所以如此猜測，只因蘋果公司早就不公佈iPhone的銷量了。

諷刺的是，蘋果發佈iPhone 12是表示為了「環保」去掉了充電器和耳機。以前還有說法稱蘋果投資全球最大陸上風力渦輪機是為了降低資料中心的碳排放，預計在2030年蘋果維堡中心將徹底實現碳中和，也就是排行的部分和節能減排的綜合數值為0。

原來環保是別人的環保，碳中和也是拿國外的中和！

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