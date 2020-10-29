【iPhone 12 mini 開箱】Apple 今年度發表的 iPhone 12 系列分兩批上市，對於一般用家而言，系列中最平價、也是最小型的 iPhone 12 mini 相當吸引，有外國媒體就誤將開箱影片的未剪輯片段上載，讓網民可以預先一睹 iPhone 12 mini 的風采。

iPhone 12 mini 實機對比 iPhone 12、iPhone 11 Pro Max

是次的影片由 George Buhnici 於其 YouTube 頻道上載，但在極短時間內被撤回，原因估計是他誤將屬於保密協定的影片內容設為公開。不過也無阻網民截圖、備份再上傳。

（YouTube 截圖）

在長達 44 分鐘多的影片中，George Buhnici 試玩了 iPhone 12 mini 的幾個基本功能，但焦點當然在於 iPhone 12 mini 的細小機身👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

由於今代 iPhone 12 系列改採用平面金屬邊框，iPhone 12 mini 又將機型縮小，故外貌比例與 2012 年時 Apple 推出市場的 iPhone 5 有幾分相似（蔡浩騰攝）

繼 10 月 23 日正式發售的 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 之後，系列中的最大以及最小型號、即 iPhone 12 Pro Max 以及 iPhone 12 mini 也將在 11 月 6 日正式開始預訂，預料屆時《香港01》科技玩物記者亦將會率先獲得實機開箱，想更清楚了解新機的用戶不要錯過。

同場加映：iPhone 12／12 Pro開箱評測｜實測9個買機理由

+ 14 + 14 + 14

按此繼續閱讀：iPhone 12／12 Pro開箱評測｜實測9個買機理由！但有一個嚴重缺點