金管局：9月港元存款跌0.8%　部分跌幅與新股認購活動有關

金融管理局數字顯示，2020年9月份認可機構的存款總額下跌0.5%。其中港元存款及外幣存款分別下跌0.8%及0.1%。香港人民幣存款下跌0.6%，於9月底為6,679億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為5,931億元人民幣，而8月份的數字為5,303億元人民幣。

9月份貸款與墊款總額下跌0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款較上月分別下降1.1%及0.3%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由8月底的85.1%，微升至9月底的85.2%。

9月份存款及貸款的變化，部分由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，9月份存款總額及港元存款只錄得0.2%的輕微跌幅，貸款與墊款總額則下跌0.4%。

2020年第3季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.8%後，錄得4.7%的按季升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第3季的升幅主要由對證券經紀的貸款帶動。

9月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告下跌0.7%，與去年同期比較則分別上升10.8%及10.7%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較8月底下跌0.8%，與去年同期比較則上升22.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份同告微跌0.2%，與去年同期比較則上升9.2%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應M2及M3於9月份同告微跌0.1%，按年則上升5.7%；總貨幣供應M2及M3按月同告微升0.1%，按年則上升6.6%。