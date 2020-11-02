金管局︰推監管科技RegTech白皮書　冀港2025年前成全球領導者

金管局副總裁阮國恒在香港金融科技周（FinTech Week）網上致辭時指出，局方就監管科技（RegTech）推出白皮書，當中涉及就未來監管科技的五個主要的領域，包括監管科技新發展、探討現有做法及採納監管科技的挑戰、建立執行框架、就廣泛採納監管科技提出建議以及為金管局制定推廣路線圖，而白皮書之後將可在網上下載。

阮國恒指出白皮書三大範疇提出建議，首先要明白現時監管科技的環境，之後要分析現有與監管科技相關的場景。他指出監管科技是指聚焦於協助金融機構應對監管及合規的技術，在銀行層面監管科技有助提升風險管理、減低成本並吸引客戶，對客戶而言監管科技則有助改善用戶體驗並帶動金融普及，對監管機構來說監管科技則可令風險管理及合規等更加有效，同時亦可減少金融系統風險。

他續指，近年香港在採納監管科技上已有很大的進展，但仍存在很多的門檻，包括是成本、解決方案的成熟程度、人才、風險憂慮及價值等，他認為監管科技長遠而言其實可節省成本，而現時亦有很多為市場設計的監管技術可用。他指出香港有多個目標，包括是期望在2025年前成為監管科技的全球領導者，並期望香港銀行業可廣泛使用監管科技，令香港成為監管科技解決方案和人才的培養基地。另外他亦期望可在明年下半年設立監管科技人才中心及推出監管科技相關的指數等。