數碼港「創業投資論壇」揭幕　首9個月投資創業基金向5初創注資

香港數碼港於今日（3日）舉辦「數碼港創業投資論壇」隆重揭幕，並首次以虛擬互動形式舉行。論壇以「領航科技創投新常態」為主題，共同探討在宏觀經濟前景和大趨勢下，環球科技創投的格局和模式如何轉變，並公佈「數碼港投資者網絡」 於過去一年協助初創融資的成果。

「數碼港創業投資論壇」今日隆重揭幕，開幕儀式由 (前排左三至右三) 數碼港首席投資官陳覺忠、數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪、數碼港主席林家禮博士、數碼港行政總裁任景信、 以及數碼港公眾使命總監陳思源揭開。

數碼港主席林家禮致歡迎辭時表示，過去一年，許多創科企業面對融資困難，但不少初創企業憑藉靈活變通，成功捕捉市場新機遇。數碼港一直致力支援初創企業，透過『數碼港投資創業基金』促進投資配對，今年共同投資比率更比歷年平均上升一倍，這意味著投資者對高潛力的初創企業及新興投資領域特別有信心。

今年首9個月，數碼港投資創業基金向5間初創合共注資約3,200萬元，成功吸引共同投資3.94 億元，總投資額達到4.26億元，共同投資比率達 1:12 ， 高於歷年平均比率 1:6。

論壇上亦公佈了「數碼港投資者網絡」過去一年的佳績。即使在疫情影響下，網絡仍為投資者及數碼港初創企業促成了11個項目對接，投資規模達2.67億元，涵蓋金融科技、人工智能／大數據、企業方案、物聯網及智慧生活多個領域。

數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪亦透露了網絡的未來發展方向，為了加強促進網絡成員之間的融資機會和知識共享，將更緊密地舉辦線上線下交流活動，令投資配對和業務合作不受地域所限。

今年論壇有分別來自啟明創投、阿里巴巴集團、IESE商學院、PayU-Prosus、偉高達創投、金門創投、Genesis Alternative Ventures、信和集團、Rethink Education和藍象資本等全球及本地專家，討論環球科技創投熱門趨勢、中美創投新方向、疫情後的創投與科技展，創投債務以及教育科技等創投熱點。