螞蟻上市｜監管約談馬雲惹隱憂？　分析料螞蟻增長受一因素限制

螞蟻集團（6688）上市前夕突現「波瀾」，先有中證監「約談」馬雲及螞蟻管理層，再傳銀保監官員批評螞蟻旗下貸款平台「花唄」的分期手續費高於銀行，與普惠金融理念不符。分析指，管理層被約談對螞蟻上市進程沒有影響，但長期增長爆發性將受監管限制，例如螞蟻最大收入來源貸款業務，會受LPR利率的影響。

螞蟻上市前夕 監管約談馬雲

螞蟻實際控制人馬雲上月底公開指責中國的銀行「當鋪思維」，引來銀行業界猛烈批評。到了周一，即傳出人民銀行、銀保監、中證監會同國家外匯管理局對馬雲、螞蟻董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談，公告未有提及約談內容。

螞蟻一方則回應指，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」十六字指導方針，提升普惠服務能力，助力經濟及民生發展。

馬雲早前在公開場合炮轟中國的銀行有「當鋪思維」。（Reuters）

傳銀保監點名花唄「普而不惠」

另一邊廂，據內媒引述中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平發文指，金融科技公司在收費方面缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構，更點名螞蟻旗下消費信貸產品「花唄」與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

值得留意是，截至2020上半年，包含花唄在內的螞蟻微貸業務，佔集團總收入比例達到39.4%，超越數字支付與商家服務業務的35.9%，為螞蟻主要業務之一。

國策不想向金融科技傾斜

uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，難評馬雲有關銀行業的言論是否觸動監管機構，而螞蟻集團作為中國最大金融科技公司，擁有大量活躍客戶和理財產品，無論管理層是否被約談，上市後都要面臨內地監管規則轉變的風險，這亦已在招股書中列出。

陳偉聰續稱，螞蟻存貸業務與銀行有競爭，內地政策以平衡市場為主要目的，不想一面倒傾斜金融科技，令傳統銀行經營環境變困難，預期有關線上借貸及理財業務的規管不斷革新，例如中國最高人民法院便於今年8月將民間借貸利率上限，定為LPR﹙貸款市場報價利率﹚的4倍，目前這個利率是15.4%。

陳偉聰指出無論管理層是否被約談，螞蟻上市後都要面臨內地監管規則轉變的風險。（公司相片）

螞蟻貸款收入受LPR影響

對於花唄被指與「普而不惠」，陳偉聰指，早前中央已大降民間借貸利率上限，料對螞蟻借貸業務增長有所影響，相信市場亦有留意這風險。他說，內地政策方向仍然鼓勵向小微企業借貸，鼓勵普惠金融貸款，「傳統銀行是否滿足到？都要靠金融科技公司，即使規管收緊，都唔會去到無生存空間，或者無利潤增長空間。」螞蟻招股文件顯示，截至今年年6月底，花唄用戶的平均餘額約僅2,000 元人民幣。

易方資本高級分析師Dennis Guan則表示，內地整體金融環境是加強監管，認為管理層被監管約談，對上市進程應該沒有影響，但長期增長爆發性則會受監管限制。

就螞蟻前景而言，Dennis Guan說內地消費需求強，自然對消費貸款的需求增加，至於未來對金融科技公司的監管主要反映在利率上，例如央行會限制借貸上限為LPR的4倍，「這個4倍的倍數預計不會輕易變動了。螞蟻的貸款收入受到LPR的影響」。

易方資本高級分析師Dennis Guan認為，監管約談對螞蟻上市進程沒有影響。（公司相片）

機構暗盤曾升50% 成交太小不宜參考

此外，據報機構投資者之間就螞蟻集團的暗盤交易已在周一進行，錄得3宗成交，成交價最高見120元，較招股價80元高出50%，但就未提及成交股數。

陳偉聰指，不排除有投資者鍾情螞蟻集團，搶高暗盤價，惟暗盤市場只有幾單成交，沒有很大參考指標。他料螞蟻上市後會有一定升幅，但因預期散戶分貨較均衡，部分散戶可能選擇即日沽出，螞蟻短線升幅未必太多。

Dennis Guan亦指，周一成交量太小，難以參考，料上市後螞蟻於科創板漲幅可能多過H股，惟具體漲幅或跌幅則不確定。

螞蟻招股文件你要知：