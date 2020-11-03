金管局阮國恒：已有銀行應用合規科技批信貸　惟面臨預算限制

金管局制定促進香港銀行業採用合規科技兩年計劃，金管局副總裁阮國恒在傳媒簡報會上表示，冀2025年香港成為合規科技全球領先地區之一、銀行業廣泛採用合規科技、香港成為金融合規科技的孕育基地；以及成為培育合規科技人才的樞紐。他表示，落實合規科技對於銀行而言，能提高風險管理質素及降低成本，客戶的服務體驗獲得提升，監管機構亦能加強銀行的整體風險管理及合規質素。

銀行應用合規科技範圍未廣

他指，目前已有銀行採用合規科技，透過機器學習評估及審批信貸申請，隨着時間增長，這能改善模型的預測能力，因而會改善審批流程。由於採用此等科技仍屬初期階段，應用範圍未廣。

傳統以言，借貸需要向銀行提供入息證明，倘應用合規科技，則可以透過客戶其他資料，例如客戶住址、年齡資料、就業資料、信貸紀錄等，透過機器學習模型建立技術，從而估計客戶收入，以便審批貸款。

傳統以言，客戶借貸需要向銀行提供入息證明。（資料圖片）

他又提到，合規科技可應用的場景亦包括利用自然語言處理（Natural Language Processing）監察銷售過程，將電話錄音轉化成文字檔，再經機器學習後，可提示發現懷疑不當的銷售行為。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，合規科技或助銀行增加風險管理的有效性，舉例以前的做法是抽查5%至10%樣本聽錄音，若合規科技發展做得好，是可以由機器「聽晒所有（錄音）帶」，監管就由此而加強了。

銀行及合規科技公司各面臨掣肘

不過，本港推行合規科技目前亦面對若干限制，阮國恒引述顧問公司向香港銀行進行的調查結果指，銀行方面面對最大的掣肘是預算限制，因疫情下，銀行在控制成本上面臨較大壓力。其次是銀行認為缺乏針對本地需要的可用及成熟方案，「他們眼見的方案都在海外應用，但未必切合香港銀行的期望，亦未知方案是否成熟」。第三是缺乏合規科技人才。第四是推動合規科技所涉的風險，第五是對合規科技潛在價值缺乏認知。

金管局指，本港推行合規科技目前面對若干限制。（資料圖片）

合規科技公司所面對掣肘方面，依次是預算限制、銀行對合規科技潛在價值缺乏認知、難與銀行現有基建設施整合等，該些公司亦關注監管機構有何取態及期望。

至於金管局所提出的16項就合規科技的建議，當中有建議牽涉培育人才，阮表示，冀先訂出一個合規科技的基準，建立合規科技技能架構，以供市場參照這些基準架構培育人才。

阮引述顧問建議指該局可思考是否提供誘因，協助金融機構減低用合規科技的成本，阮指誘因方面仍在研究中，未必是財政上，也可以是便利措施。

被問到銀行應用合規科技會否令到合規部門員工減少，阮相信短期內不會令銀行有關部門員工人數有大變化，料銀行會自行在內部調撥人手資源。他又謂，顧問公司調查的銀行當中，有三分一已至少應用了一項合規科技。