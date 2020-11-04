螞蟻暫緩上市翌日　官媒再撰文︰中國金融業迎來強監管時代

中國金融監管層近期頻繁提及金融監管，中共黨媒《人民日報》更是發文指出，要建立聯動監管機制，提高金融監管有效性。

《人民日報》11月4日刊文《為防範化解金融風險提供製度保障》指出，金融安全是國家安全的重要組成部分。防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。

中國在加強對微信、支付寶等金融科技創新的監管。（視覺中國）

文章稱，加強金融風險防控能力、提高金融監管質效，亟須在建立聯動監管機制上下功夫。只有這樣，才能及早發現金融風險，降低後期風險處置成本；有效防範和化解金融風險，降低風險化解難度；加強金融領域反腐敗工作，為金融安全提供有效保障。建立聯動監管機制，需要加強相關國家部委間的聯動配合，做好金融監管的頂層設計；加強金融監管機構內部協調配合，提高金融監管有效性；加強金融監管機構與被監管機構聯動配合，持續提升監管效能。金融監管部門應主動加強與中共地方黨委、政府和各級紀檢監察部門的協調配合，不斷提升監管工作實效。

該文強調，要加強與紀檢監察部門聯動配合，堅決剷除各種金融風險和金融領域腐敗問題產生的根源。加強與公安機關、檢察院和法院等部門聯動配合，淨化金融生態環境。

值得關注的是，11月3日發佈的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確，建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，穩妥推進數字貨幣研發，健全市場化利率形成和傳導機制。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水準，增強金融普惠性。

11月2日，中國銀保監會、中國人民銀行發佈關於《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見的公吿。

11月1日，中國人民銀行發佈的《金融控股公司監督管理試行辦法》正式施行，為金控公司模式在中國的發展提供了監管框架。

10月31日召開的中國國務院金融穩定發展委員會專題會議指出，當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係。

據中國金融新聞網報道，近日，中國金融科技如何規範發展問題備受市場關注。對此，中國十三屆全國政協經濟委員會主任尚福林在第二屆外灘金融峰會上表示，金融科技本質上是一種技術驅動的金融創新活動。無論叫金融科技還是科技金融，始終不能忘記金融屬性，不能違背金融運行的基本規律，否則必然會受到市場的懲罰。這樣的教訓比比皆是。前段時間的網絡借貸、虛擬貨幣交易等活動，很多是披上了「金融科技」外衣的金融亂象，要堅決加以整治。