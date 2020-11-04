螞蟻集團上市撻Q　傳高層連夜召開會議　料再上市起碼推遲半年

消息稱，北京時間11月3日晚間螞蟻集團﹙6688﹚暫緩在上海和香港上市消息宣佈後，螞蟻集團執行董事長井賢棟當晚召集集團內部中高管召開緊急會議。

中國騰訊新聞《一線》11月4日引述一名接近螞蟻集團的人士透露，參加緊急會議的為螞蟻集團P9級以上「高P」。過往材料顯示，阿里體系P9級往往是資深專家或總監M4級。

2018年4月22日，馬雲（前右）與井賢棟（前中）一起參加首屆數字中國建設峰會。（視覺中國）

「過去的這幾天是螞蟻集團和阿里歷史上最黑暗、最艱難的兩天。」該人士轉述了井賢棟在會議上的說法。

會議上提及到「暫緩」之後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年左右。

當前實施的《首次公開發行股票上市管理辦法》第三十九條規定，股票發行申請未獲批准的，自中國證監會作出不予核准決定之日起6個月後，發行人可再次提出股票發行申請。

該人士稱，井賢棟在會上表現相對樂觀。井賢棟向參會人員解釋稱，監管主要是徵求意見，螞蟻需要儘快滿足徵求意見中涉及的具體要求。

同時，井賢棟當晚還表示，此次螞蟻集團A股和H股首次公開募股（IPO）打新的的資金會退還給投資人，包括戰略投資者與通過支付寶進行投資的散戶投資者。在螞蟻集團重新申請上市時，重新進行「打新」。

井賢棟鼓勵參會的中高管們，大家要齊心協力度過當前最困難的時刻，每個人要各司其職，做好自己的本職工作。