螞蟻上市｜中國證券報：上交所暫緩上市「既有必要，又合理合法」

螞蟻集團被上海交易所暫緩A股上市，在香港H股上市隨後亦一同暫緩。事件引起廣泛關注，新華社主辦的《中國證券報》引述專家意見指，上交所的決定「既有必要，又合理合法」。

中國政法大學民商經濟法學院教授張子學指，近日輿論集中質疑螞蟻集團上市，以及有關部門正在明確網絡小額貸款業務管理制度安排等，可能對螞蟻上市構成重大影響，事關萬千投資者切身利益，「這種情況下，交易所根據近日發生的一系列情況，作出暫緩螞蟻集團上市的決定，是監管職責所在，也是一種負責任的做法」。

上交所在周二（3日）宣布暫緩螞蟻集團A股上市。（視覺中國）

張子學又稱，近期外界對大型互聯網企業進入金融領域所引起的問題和風險有較多討論，涉及市場壟斷和不公平競爭問題、信息技術的可控性和穩定性問題、數據安全與隱私保護問題、系統性風險等，以及由此帶來的監管框架有效性問題等，認為有關方面應當從處理好金融發展、金融穩定和金融安全關系的角度，科學研判、充分評估問題和風險，以有效防範措施切實維護金融穩定發展和投資者權益。

另一方面，《第一財經》亦引述中國人民大學法學教授劉俊海的意見，指上交所的暫緩決定於法有據，「保護公眾投資者的利益是一個重要方面，同時，也需要考慮到企業上市之後的持續健康發展」。劉俊海更稱，倉促上市不如將重大事項解決好之後穩妥上市，對企業發展更加有利。提前將監管風險、市場風險徹底消化，有助於提升公司透明度、公信力，同時也會提升投資者信心，形成投資者友好型上市公司。劉俊海並表示，上交所的用字是「暫緩」非「取消」，又提到將與螞蟻及其保薦人保持溝通，就是意味著下一步對重大事項作出處理後，還會有進一步安排。

（綜合報道）