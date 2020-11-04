券商退息｜螞蟻煞停上市　富途、耀才齊退回手續費及孖展利息

螞蟻集團（原上市編號：6688）煞停上市，連累借孖展認購的散戶要蝕息，但有券商帶頭退回全數利息。

富途證券︰免除手續費孖展利息

富途證券宣布免除認購手續費和所有銀行孖展利息，相關成本由公司承擔。相關費用的退還方式和時間，將進一步通知。該行稱，接獲20.6萬筆螞蟻集團IPO申請。

耀才證券︰現金回贈客戶

耀才證券表示，螞蟻集團(6688)，昨晚突然暫緩中港兩地的上市計劃，令一眾投資者無辜受損，有見及此，希望盡一點企業良心，於今天宣布，決定是次以孖展認購螞蟻的客戶所產生之利息開支及手續費，全數以現金方式回贈給客戶，當中所產生的相關損失將由耀才全力承擔，藉此回饋客戶在過去一直對耀才的鼎力支持。

耀才又指，在事件中，本公司希望證監會為投資者主持公道，要求該上市公司必須以「實報實銷」的方式賠償一眾投資者已支付的孖展利息，以挽回國際投資者的信心，以鞏固香港國際金融中心的聲譽及形象。

渣打︰退回100元申請認購費用

渣打表示，為了方便所有經本行申請的個人客戶，有關申請款項(包括獲接納申請及不獲接納申請部份），以及該行收取的100元申請認購費用，均會於今天內退回到客戶戶口。

華盛證券︰免除認購手續費和銀行融資利息

華盛證券決定免除所有認購客戶的認購手續費和銀行融資利息，由此產生的相關成本均由華盛證券承擔。具體費用的退還方式和時間，請留意華盛的進一步通知。

漲樂全球通︰統一按2.5厘利率計算

華泰國際旗下證券服務漲樂全球通公布，將取消原定3.9厘利率的收費，統一按2.5厘利率收取本次螞蟻融資打新的利息。按這計算，華泰總計退回客戶1.4%的利息，即如客戶利息是3,000元，即會獲退還約1,000元。

恒大證券︰退還手續費

恒大證券雖然沒有折讓利息，但為幫助客戶減少損失，決定退還所有認購手續費。

復星恒利證券︰將統一按利率2.5%收取

復星恒利證券也表示，現取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費。相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行，詳情請關注港交所和復星恒利官方通知。