中央釋放五大信號　定調中國未來5年房地產走向

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》（簡稱建議）全文中，關於房地產市場透露五大信號，為未來5年的樓市走向定調。

據中國新聞網11月5日報道，《建議》提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購併舉、因城施策，促進房地產市場平穩健康發展。這意味著未來5年，「房住不炒」依然是中國房地產調控和各項政策的主基調。

「房住不炒」依然是中國樓市調控主基調。（新華社）

2016年底，中共經濟工作會議首次提出「房住不炒」。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，自首次提出後，「房住不炒」成為「十三五」時期房地產發展最核心的指導思想，此後各類房地產政策的制定，都嚴格遵循這個思路。

「十三五」、「十四五」兩個五年規劃期，均以此作為主基調，意味著「房住不炒」將貫穿中國樓市10年發展。

2020年以來，中共一系列政策表明，北京正在力圖減少房地產對金融資源的擠佔，同時，引導金融資源更多流向實體經濟，特別是科技領域。

《建議》也在暢通國內大循環中，強調「推動金融、房地產同實體經濟均衡發展」。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，過去一個階段，房地產和金融兩個板塊相互推動，部分城市房價出現快速上漲，投資投機性購房需求旺盛，部分企業投資房產，居民債務壓力巨大，對國內生產、消費循環構成了不利影響。