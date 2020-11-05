國家主席習近平：未來10年中國　進口額有望超22萬億美元

昨日（4日），中國國家主席習近平在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上通過視頻發表講話時表示，中國將進一步擴大開放，預計未來10年中國累計商品進口額有望超過22萬億美元；而中國提出的構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「這決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環」。

習近平稱，儘管受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國今年擴大開放的步伐持續加快，經濟亦呈現穩定轉好態勢；下一步中國將堅定不移全面擴大開放，將更有效率地實現內外市場聯通、要素資源共享，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場。

中國是進出口貿易大國，進出口數據對國際經濟有很大影響。（美聯社）

習近平指出，中國將有效發揮自由貿易試驗區、自由貿易港引領作用，出台跨境服務貿易負面清單，在數字經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新，推動建設更高水平開放型經濟新體制。同時，將推動跨境電商等新業態新模式加快發展，培育外貿新動能；還將壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。

此外，中國將持續優化營商環境。習近平稱，中國願同更多國家商籤高標準自由貿易協定，推動儘快簽署區域全面經濟夥伴關係協定，加快中歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程。中國將積極參與世界貿易組織（WTO）改革，積極參與聯合國（UN）、二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）、金磚國家（BRICS）等機制合作；並同相關國家高質量共建「一帶一路」。