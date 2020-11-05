Nike據報全球總部擴大裁員　中國市場削近兩成人手

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球暴發已經大半年，仍未有明顯好轉趨勢，這讓許多運動品牌業績慘淡，作為行業龍頭的Nike也不能倖免。

美國《俄勒岡人報》報道，11月2日，運動用品公司Nike正式宣布修改其位於俄勒岡州比弗頓的全球總部的裁員計劃。Nike預計，將在2021年1月份之前從其全球總部裁員700人，而7月時Nike計劃的裁員人數是500人。

事實上，Nike的裁員計劃早已開始。據Front Office Sports報道，6月，Nike首席執行官（CEO）約翰·多納霍（John Donahoe）已致信員工，透露公司將徹底改革管理層結構。「數字業務成為Nike應對疫情衝擊的首要發展策略，集團的新目標是將數字業務的銷售佔比從上一季度的30%提高到50%。而Nike將銷售方式逐步轉向線上後，對實體門店的影響將非常巨大，其中就包括潛在的裁員。」 多納霍表示。

Nike的裁員從2019年夏天開始，當時有100多名副總經理被解僱。10月份，該公司開始裁減高層管理人員。

2020年7月，Nike官方宣布高層調整的消息，並宣布將在全球總部裁減500個職位。Nike將在全球範圍內花費多達2.5億美元用於裁員。該公司在截至5月底時擁有75,400名員工，比2019年同期減少1,600名。

報道又指，Nike的裁員從2019年夏天開始，當時有100多名副總經理被解僱。10月份，該公司開始裁減高層管理人員。

另外，財聯社近日引述消息稱，Nike中國計劃整體裁員近20%，即約400人的規模，同時該公司還進行了組織架構的調整，不少高管或因此離開。

受疫情影響，Nike的業績曾出現嚴重下滑。從數據上來看，其2020財年第四財季實現營收63.13億美元，按年下降38.14%；淨利潤虧損7.9億美元，按年下滑179.88%。

Nike（NKE）昨夜收報127.34美元，升4.04%。