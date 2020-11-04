國泰裁員｜國泰空中服務員工會理事將簽約　以保證將來繼續服務

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，今日（4日）晚上23點59分是最後期限。今日上午國泰工會、國泰高層及勞工處進行三方會面，惟未有進展。 下午香港航空機組人員協會及國泰空中服務員工會會面，兩工會都稱此次合作是歷史時刻，今後會恆常見面，一起為員工爭取權益。至於有多少機師、空服人員簽了或將要新合約，兩工會都指未掌握數字；空中服務員工會的理事則表示今晚都會簽合約，以保證在將來繼續為會員服務。

香港航空機組人員協會工主席 Ted Hazeltown（圖右）稱此次會面是歷史時刻，香港航空機組人員秘書長Chris Bebee（圖左）指簽約是個人選擇。 （袁澍攝）

香港航空機組人員協會工主席 Ted Hazeltown稱此次會面是歷史時刻，尤其同為國泰員工，正面臨同樣的困境，而兩工會在未來會保持合作。香港航空機組人員秘書長 Chris Bebee則表示，至於將有多少機師會簽約，他則表示不掌握數字，指簽約是個人選擇。

國泰空中服務員工會主席王思敏則表示，今日的會面時間較短，未有具體、確實的下一步行動。她表示工會理事將會在今晚簽約，否則將會被解僱，難以繼續服務會員。

國泰空中服務員工會主席王思敏則表示，今日的會面時間較短，未有具體、確實的下一步行動。（袁澍攝）

至於是否認為兩個星期以來的行動是失敗，她則認為目前並不是終點，未來會繼續爭取，包括希望資方可以每年檢視合約等，不過工會對資方一直不理會員工訴求感到失望，相信兩工會聯合後，與議價的能力將會更高。她並指，短期內不會有集會或法律行動，因要幫因不簽約而被解僱的處理問題。她提醒將在今晚前簽約的同事要全盤考慮後，再決定是否簽約。

現場有近百名國泰員工著白衫前來聲援。