複製「賣橙」神話　長和急飆近9％　舊經濟股巨頭可洗頹風？

新冠肺炎肆虐，長和旗下業務大受影響，加上資金不留戀舊經濟板塊，使股價一直疲弱。9月市值更失守2,000億。不過，近日長和卻動作多多，繼旗下赫斯基能源與加拿大同業合組新能源公司外，昨日再公布擬出售電訊訊號塔，涉資約百億歐元，規模媲美當年千億「賣橙」！

連番動作令市場對長和重新估值，尤其在宣佈出售鐵塔之後，股價即時起哄，今日裂口以51.6元高開，成交額大升五倍，收報52.9元，飆升8.8％，市值單日升約180億元。

長和主席李澤鉅早前在期業績會表示，集團保留現金為突如其來狀況及潛在收購做準備。（資料圖片）

長實及和黃自2015年重組後，長和（0001）接手了長實及和黃的非房地產業務，主要以舊經濟為主，包括港口、零售、基建、能源及電訊等，疫情底下業務自然大打折扣。

不過，擅長「做刁」的長和，上周一（10月26日）公布旗下赫斯基能源與加拿大油砂企業Cenovus，合組一間新的石油及天然氣綜合能源公司。昨日（4日）再公布擬出售長和電訊間接持有的歐洲電訊基建資產權益，正與歐洲電訊訊號塔營運商Cellnex處於後期商議階段，料完成交易後可套現約100億歐元（約904億港元）。

長和完成出售後，料現金水平更會升至約2,300億元水平。(資料圖片)

出售訊號塔 料估值提升一成

消息一出，長和今日裂口高開，全日埋單升8.8％，市值單日升約180億元。大行普遍對出售電訊訊號塔感正面，美銀認為長和能以100億歐元出售相關資產，估值相當於每股15元以上，可提升集團每股資產淨值（NAV）約9%。高盛預測更樂觀，以鐵塔資產無負債來計算，料交易可提升其每股資產淨值16%。市場同時憧憬出售資產後的資金，可用作減債、投資或派發特別息。摩通則認為大派特別息機會較低，不排除長和或會仿效和黃千億出售電訊業務Orange後，派10送1紅股。

長和截至今年6月底止，現金約1,490億元，完成出售後，料現金水平更會升至約2,300億元水平。中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，長和完成出售後，預留資金作發展的機會較派發特別息機會大。事實上，長和主席李澤鉅早前在中期業績會上亦表示，在應對疫情影響下，集團需考慮現金狀況，以及為突如其來狀況和潛在收購做準備，確保集團處安全狀況。

黃偉豪表示，長和作為綜合型公司，一向偏穩陣，加上業務在歐洲佔比重，未來歐洲經濟不明朗，就算沒有潛在併購，預計都會預留資金積穀防饑。

赫斯基能源今年第三季由盈轉虧，蝕418.3億港元。(資料圖片)

赫斯基業績 毋須合併年報

近年全球經濟增長放緩，受油價下跌及產能過剩等，能源公司盈利下跌，赫斯基亦難逃一劫。據赫斯基能源上周五公布今年第三季度業績，期內淨收益33.26億加元（196.5億港元），按年跌37%，轉蝕70.81億加元（418.3億港元），包括67億加元（395.8億港元）減值撥備，以反映油價及資本投資減少。長和董事總經理霍建寧早前表示，赫斯基能源的原油打和價格為每桶38.5美元，國際油價近日徘徊在每桶40美元，對赫斯基能源來說，難言有利可圖。

正當大家看淡赫斯基能源前景之際，該公司便公布與加國油砂企業Cenovus合組一間新的石油公司，以Cenovus名稱營運，市值236億加元（1,394億港元）。合併完成後，長和於新公司的持股量下降至15.7%，由於低於兩成水平，毋須再將其業績合併申報，料可減低油價疲弱而拖累長和收入的影響。同時，今次合組新公司除了可以做靚盤數，合併後可降低營運成本，產生協同效應，對提升盈利能力有一定幫助。

黃偉豪指長和業務雖然沒有新經濟股般具有爆炸性發展潛力，但卻較少受經濟周期影響，經濟不景時風險較低。現價估值吸引，以收市價52.9元來計，市盈率5.9倍，股息率達5.5厘，但仍屬穩陣之選。不過，市場資金仍喜愛新經濟股，在長和未有新動作前，股價難以開展長線升浪。