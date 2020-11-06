螞蟻上市觸礁　騰訊旗下小貸公司悄然大額增資

在中國金融監管機構一系列政策打壓下，頭戴全球最大首次公開募股（IPO）桂冠的中國金融科技巨頭螞蟻集團光芒已黯淡。然而，其競爭對手騰訊旗下的深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司的註冊資本在近日悄然大增

路透社11月5日報道，中國工商登記資料顯示，由騰訊持股的深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司11月4日發生工商變更，註冊資本由10億元人民幣增至25億元。

深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司成立於2013年10月，由深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司100%持股。對於增加註冊資本一事，騰訊回應路透社稱，本次增資是8月份啟動，10月完成監管備案的，對公司資本金進行的正常調整。

中國金融業已進入強監管時代。（路透社）

值得關注的是，中國銀保監會和中國央行11月2日發佈關於《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》明確，經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於10億元，跨省級行政區域經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於50億元，且均為一次性實繳貨幣資本。

一個不得不提的巧合是，11月2日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。隨後，11月3日晚，上海證券交易所發佈關於暫緩螞蟻集團科創板上市的決定。

此外，需要關注的是，11月1日，中國人民銀行發佈的《金融控股公司監督管理試行辦法》正式施行，為金控公司模式在中國的發展提供了監管框架。10月31日召開的中國國務院金融穩定發展委員會專題會議指出，當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係。