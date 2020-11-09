融創服務（1516）招股　騰訊高瓴有份　上市前斥15億購開元谷規模

融創中國 （01918） 分拆的融創服務（1516）今起至周四（9至12日）公開招股，擬發行6.9億股，集資最多87.3億元，招股價介乎10.55元至12.65元，一手1,000股，入場費約12,777.5元，預計11月19日掛牌。滙豐及摩根士丹利為聯席保薦人。

騰訊高瓴有份

融創服務是次引入4名基石投資者，包括騰訊（0700）、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，分別認購1.5億美元、1億美元、6,000萬美元及6,000萬美元。

集資所得款項約65%將用作戰略投資及收購、15%用作更新智能系統及發展智能社區，10%用作進一步發展增值服務，其餘為一般營運資金。

在管面積逾億平方米

今年上半年，融創服務收入增長52.9%至17.9億元人民幣，2017年至2019年的年複合增長率達59.5%；純利按年增長3.44倍至2.38億元人民幣。截至6月底，在管面積1.054億平方米，合約建築面積2.321億平方米。

斥近15億併購開元

值得留意是，融創服務於今年5月8日，即約半年前，才以14.876億元人民幣收購開元物業84.92%股權，開元及其附屬的財務業績已併入融創服務的財表。

開元去年收入錄8.7億元人民幣，純利錄6,125萬人民幣，而在管面積高達3,730萬平方米，合約建築面積5,050萬平方米，規模不少。融創服務以約24倍歷史市盈率的價錢收購開元後，亦成功在上市前「谷大」了業績和管理規模。