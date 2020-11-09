瑞銀：經濟敏感行業推動下一輪股市上漲

拿下賓州之後，拜登幾乎篤定成為美國下一任總統。瑞銀發表報告指，維持親風險立場，認為下一輪市場上升動力將來自於對經濟較敏感的股票。

瑞銀全球首席投資總監Mark Haefele在報告中指，對於未來數月將有新冠疫苗獲得核准，並在2021年上半年問世保持樂觀，並預期貨幣和財政政策仍為股市提供支持。

他說，過去一周股市大漲的確推高了估值，但該行認為股市下一輪上升動力將來自於對經濟較為敏感的股票，比如中型股、工業以及正在「迎頭趕上」並具長期增長前景的部份週期性股票。

科技股大漲 受監管確定性推動

大型科技股在大選當周強勁反彈，瑞銀認為，這是受到債券收益率走低以及監管的確定性高於藍潮情景的推動，鑒於財政刺激規模可能低於預期，投資者似乎又重返成長型股票。

該行又預計，美國將推出規模較大的財政刺激方案來支持增長，即5,000億至1兆美元左右，佔GDP的2.5%-5%。此外，該行認為至明年年中疫苗可廣泛提供將帶動經濟復甦範圍擴大。在此環境下，中型股應得到良好支撐。

科技行業內，近期供應鏈、支付和數位廣告等領域的公司公布了強勁業績，瑞銀指，這為該行觀點帶來支持，即增加目前表現落後但週期性較強的科技股配置，而不是電商和軟體等在疫情中跑贏大盤的行業。