「末日博士」魯賓尼：美大選後現僵局　無紓困措施終令人民受苦

人稱「末日博士」,著名紐約大學經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)警告,美國大選後的僵局及刺激經濟方案的不足或令美國經濟出現雙底衰退(double-dip recession)。

截至本港時間今日(7日)下午五時,美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)持票數量漸邁270,將主白宮只差一步,但同時,共和黨在參議院議會席位中佔多數,料共和黨將保持參議院控制權。

有部分華爾街人士估計,在下年一月新美國總統就任儀式前,現任美國總統特朗普(Donald Trump)會與共和黨主導的參議院推出「跛腳鴨」式的刺激方案。不過,魯賓尼都指,就現時情況,相信特朗普及共和黨,沒有動力去推行大型紓困計劃,特別是若果拜登宣布勝出總統大選。

(資金圖片)

魯賓尼接受雅虎財經訪問時表示,前總統奧巴馬(Barack Obama)是在經濟嚴重衰退的期間上台,當時沒有一個共和黨人投票支持過他推出的刺激方案。 是次共和黨人亦會說「我們不會幫助拜登,就讓經濟衰退吧,我們將在2022年重新再回來。」

魯賓尼預料,美國將如過去一樣,兩黨陷入僵局,將不會有足夠財政刺激方案救市,令美國經濟更趨疲弱,最終對市場造成負面影響,慢慢由「V」型轉成「U」型,有雙底衰退的風險,「很多市民將會需要去承受相關的影響」(lots of people are going to suffer)。

就近期美國10月的就業報告顯示,現時經濟增加了63.8萬個工作,失業率從一個月前的7.9%降至6.9%,但自疫情爆發以來,仍有1000萬人失業。另外失業人士重獲聘請時都要面對新問題,包括未必有全職工作合約,公司或會轉為以兼職、自由職業者或其他薪金較低、靈活性較高的合約選項。

(Getty Images)

隨著疫情的持續,經濟前景日益黯淡。魯比尼估計,歐洲在2021年的第四季度和2021年的第一季度已經陷入雙底衰退。

魯比尼指,雖然美國未有如歐洲般有那麼嚴重的封城措施,但近期又再激增的感染,令市民和企業更注重在規避風險上,而疫情的不確定性,不論是個人或企業投資,亦令他們減少消費支出,選擇儲蓄。