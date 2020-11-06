美國大選│選舉政治未知知數　疫情持續惡化　美國經濟或雙底衰退

分析指出，美國總統大選舉帶來的政治不確定性可能會損害未來幾個月的企業支出，進而放緩經濟復甦的步伐。與此同時，美國10月私有部門就業崗位的增幅低於預期，提供了經濟活動放緩的早期迹象，其原因在於財政刺激的力度減弱，而且全美範圍內的新冠肺炎新增感染人數激增。

《新浪財經》報道，美國出現分裂政府的可能性正在上升，這不利於出台一項強有力的新財政刺激計劃以抵消新冠肺炎疫情對美國經濟造成的不利影響。該局面讓華爾街的一些高層人士開始思考2021年初出現雙底衰退的可能性。

阿波羅全球管理（Apollo Global Management）首席經濟學家託斯滕·斯洛克（Torsten Slok）表示，「如果我們不能在未來幾個月或1月底新一屆政府就職時實現財政擴張，那麼事實上，我們看到二次探底（衰退）的風險將上升。」

高頻經濟公司（High Frequency Economics）的首席美國經濟學家魯貝拉·法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，控制新冠肺炎疫情的最新限制和封鎖措施可能會拖累未來的需求和增長。

最新數據顯示，美國10月份私有部門新增就業數據遠低於預期。美國ADP就業數據顯示，上月新增36.5萬個就業機會，遠低於道瓊斯經濟調查預計的60萬，更低於9月份實際新增的75.3萬就業數據。分析指出，因新冠肺炎疫情而導致流失的2,200萬工作崗位目前還有一半尚未恢復，美國失業率將持續在7.7%左右。