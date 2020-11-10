新債王岡拉克：美股估值過高　美國國會分裂市場兩大難解現象

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，市場似乎喜歡分裂的政府，這一點早已是盡人皆知。不過，他認為因此當前美國出現兩個令人不解的現象。

據《新浪財經》報道，岡拉克表示，美股近期的大漲是基於對出現分裂政府的預期，認為政府分裂、政治滯塞有利於股市的想法本身是完全符合邏輯的。上周四（5日），岡拉克出席了一場線上研討會，作出了上述表態。

岡拉克相信，共和黨將繼續執掌參議院，白宮及國會兩院全部落入民主黨之手的「藍潮」將不會上演。市場將選舉，以及分裂政府的即將出現視為是利好消息。不過，因為這樣出現了兩個令人不解的現象。

債券收益率的下跌是符合邏輯的，因為當前看來，由於政府分裂，大規模財政刺激的前景進一步暗淡，這意味着通脹的威脅將進一步削弱。可是與此同時，黃金和比特幣價格也在上漲。這兩種資產彼此密切關聯，它們的價格上漲正說明許多投資者都在尋求避風港。岡拉克表示，考慮到債券收益率在走低，這樣的局面就略顯「怪異」。

第二個難以理解的現象，對於股市調整而言則是個不吉之兆。他強調，美股市場「確實高估了」。目前，主流經濟學家們的預期是，美國經濟2021年的增長速度將為3.7%，而全球增速為5.2%。這意味着，美國較之世界其他國家和地區明顯「疲軟」。此外，過去十年的大部分時間當中，美股市場的表現都要超過世界其他地區，達到了「狂野」的地步。

他舉出了一系列指標來支持自己認為美股高估的結論：美國股市總市值相對於國內生產總值（GDP）的比率處在歷史最高水平；市盈率的水平要超過大蕭條前夜的1930年。