港交所上季多賺逾51%至33.5億元　首3季業績創歷來新高

香港交易所（0388）公布截至今年9月底止第3季業績，股東應佔溢利為33.47億元，按年增長51.65%；收入為53.09億元，按年增33.15%。除息﹑稅﹑折舊及攤銷（EBITDA）為41.77億元，按年增加37.49%。

港交所又指出，今年首3季股東應佔溢利為85.8億元，按年增16%，並創下歷來首3季業績新高。期內收入為140.94億元，按年增12%，EBITDA為108.83億元，增13%。

李小加會全面落實現行戰略規劃

行政總裁李小加於業績報告內指出，首3季港交所表現不俗，現貨市場﹑滬深港通及債券通成交均相當活躍，加上首次公開招股市場向好，帶動首3季收入及溢利同創新高。同時會穩步推進《戰略規劃2019至2021》，為迎接未來發展機遇作出準備。

港交所指出，滬深港通北向及南向交易，在今年首3季平均每日成交額，分別為900億元人民幣及232億元，按年增長逾倍。在7月7日及7月6日，北向及南向成交規模分別創下歷來新高。期內來自滬深港通收入及其他收益為13.54億元，為新高。

共新104間公司掛牌

港交所又指出，今年首3季共有104間公司在港交所掛牌，總集資額為2,159億元，集資額為全球排名第3。

債券通方面，首3季日均成交額為197億元人民幣，亦創下新高。