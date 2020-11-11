康宏推三大新業務品牌　增聘500人才助製造就業機會

康宏環球（1019）推出集團旗下三個全新業務品牌，分別是「OnePlatform（環一）」、「perform（百峯）」及「Hit」，並計劃於未來一年增加500個職位以吸納優秀金融人才，並配合業務拓展。

「OnePlatform」是一個全方位金融協作服務及產品平台，主要服務務香港及中國內地的企業客戶，提供一站式財富管理支援方案。「perform」是一項糅合金融科技進行理財分析的高端服務，主要為高端客戶提供詳盡及度身設計的理財方案，全面照顧不同人生階段的財務需要，助客戶財富增值。「Hit」 是集團首創的一站式健康及財富管理平台，主要針對追求健康生活及希望增加對保險及財富管理認識的人士。

在過去3年，康宏的理財顧問業務發展日趨成熟，更計劃於明年底將其顧問團隊人數拓展至2,500人。上述提及的三個新業務將會利用金融科技，迎接粵港澳大灣區的新機遇，推 動集團發展及增加收益，務求為客戶帶來嶄新的全方位理財體驗。

康宏集團首席人才及企業文化總監黃雪輝表示，康宏紥根香港，對香港前景充滿信心。隨著業務發展多元化，康宏需要具有金融及商業知識、且有創意的人才，開拓新業務以及研發與各個金融科技夥伴合作的可能性。同時，康宏於上月推出管理培訓生計劃，招聘更多香港年輕人，為未來業務發展注入動力。

黃雪輝又表示，目前香港就業情況嚴峻，希望透過增聘人手，製造就業機會，履行康宏的企業社會責任。