ATM兩日市值蒸發2萬億　打壓科企壟斷　騰訊為何看高一線？

雙十一前夕，內地市場監管總局出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南》的徵求意見稿，市場預期互聯網平台將面臨更嚴格監管，科網股連日急跌，「ATM」市值兩日蒸發近2萬億元，投資者趁低吸納時機到未？

「ATM」市值兩日蒸發兩萬億

監管加劇，加上資金輪動至舊經濟板塊，科網股連日急跌，騰訊（0700）、阿里（9988）和美團（3690）兩日已分別累跌11.5%、14.4%、19.2%，單計「ATM」三股，市值在兩日間一共蒸發1.98萬億元，相當於近10家長和（0001）。

美團（3690）兩日累跌19%，為「ATM」中跌勢最急。（資料圖片）

科技股這次洗倉，除了因為疫苗有曙光，觸發這次資金輪動，由新經濟股轉投舊經濟股外，更因為政府意欲出招打壓科技股壟斷情況。《反壟斷指南》共六章24條，當中涵蓋對於市場支配地位、不公平價格行為、低於成本銷售、限定交易、差別待遇（大數據殺熟）、搭售或附加不合理交易條件等行為的認定。此外，意見稿還特別提到VIE架構的經營者集中屬反壟斷審查範圍。

該指南公布前，市場監管總局等3部門已召開「規範線上經濟秩序行政指導會」，對強迫商家「二選一」、直播營銷、刷單刷評等問題作嚴厲批評，強調互聯網企業要承擔平台內生態治理的責任，從不得濫用市場優勢地位等9個方面提出明確要求。

大摩：騰訊業務影響有限

大摩發表報告指，《反壟斷指南》對大部分科網企業屬負面，尤其是涉及電商及外賣領域，包括阿里巴巴、美團、京東（9618）和拼多多（美：PDD）受影響最大，對騰訊業務則影響有限。其中，騰訊旗下騰訊音樂堅持反壟斷調查，騰訊視頻處虧損狀況，閱文（0772）沒有改變網絡閱讀的定價，早前也改規與作者分享五成收入，監管層面風險減低。

大摩又指，指南有利緩解科網企業之間激烈的競爭，削弱佔據主導地位的互聯網公司的影響力，降低平台經濟領域的進入壁壘。

易方資本投資總監王華指，電商和外賣業務會有較大競爭。（資料圖片）

王華：新規削弱龍頭定價優勢

易方資本投資總監王華指，歐洲主要針對美國互聯網公司反壟斷，中國今次推新監管會引起更大競爭，削弱現時龍頭公司的定價優勢，基本面無可否認會有負面影響。其中，又以打擊商家「二選一」及惡性低價為主。換言之，電商和外賣業務會出現更大競爭，阿里、美團、京東及拼多多均會受壓。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉認為，科技股估值高，投資者趁消息鎖定利潤。（資料圖片）

麥嘉嘉料新規僅前哨戰

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，內地希望透過《反壟斷指南》，打破平台經濟壟斷，「希望有三、四、五選擇」，而科技股估值較高，累積升幅多，故投資者或機構投資者趁消息鎖定利潤，觀望政策方向再作決定。

麥嘉嘉預期，相關新規只是「前哨戰」，內地將陸續加強監管，料股價調整仍會繼續，但長線科技創新仍是大方向，未有貨投資者可以候低和分注吸納，其中較看好騰訊業務分佈較廣泛，不如阿里和美團在各自電商和外賣領域的市場佔有率極高，並有雲業務和金融科技分拆概念。