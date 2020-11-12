康宏董事會爭奪戰｜馬時亨現身高院稱勝算待判決　不便評論太多

仍在停牌的康宏環球（1019）正處於董事會之爭，第二大股東﹑佳兆業（1638）太子爺郭曉群擬動議罷免現任董事局，並提名港鐵公司（0066）前主席馬時亨等人加入康宏董事局，相關決議案在本月26日舉行的股東特別大會上表決。

股東特別大會舉行在即，郭曉群一方先行出招，於9月底入稟高等法院，尋求法庭頒下禁令限制康宏﹑該集團主席及相關一方，干預期行使股東的權利，案件今早在高等法院開審。

馬時亨今日亦有現身，今早進入高等法院前接受傳妨訪問。被問及郭曉群一方提出禁制令勝算時，指出勝算等法准庭判，作為中間人是希望維持股東利益。

指郭曉群持股在市場買入

今日聆訊完結後，馬時亨再接受傳媒訪問時，主動提及郭曉群持有康宏股權合法性；指出香港有監管機構，「問題應該解決了，道理在郭生那邊吧。」他補充，郭曉群現時持有的股票是在市場買回來，沒理由不給他投票，但坦言事件現已進入司法程序，不便評論太多，留待法官判決。

被問及假如在本月26日的股東大會前仍未有判決，會否申請延遲股東大會，他指股東大會是康宏召開，他隱晦地回應「到時再算」。

案件今日未有審判結果，會在明日下午2時30分續審。

公司近年陷入董事會之爭。作為掌控康宏的管理層，總裁兼執行董事吳榮輝早前曾表示與股東的大門永遠打開，他又指目前焦點是「救返間公司」，若突然換走所有醫生，療程又可能要變，對病人是否公道。