康宏董事局爭奪前哨戰今揭幕　郭曉群高院尋求行使股東權力

仍在停牌的康宏環球（1019），捲入股權風波，集團兩大股東台灣富邦蔡家﹙台灣幫﹚與內房發展商佳兆業（1638）郭家﹙深圳幫﹚大鬥法，擾攘接近三年。佳兆業「太子爺」郭曉群近日「發功」，要求在11月26日召開特別股東大會，罷免現任董事局。

早在9月底，郭曉群便入稟高院，尋求頒下禁制令，限制康宏、該集團主席及相關職員一方，干預他行使股東的權利。案件今日﹙12日﹚開庭，假如郭氏一方獲勝，意味在特別股東大會上的勝算高一籌。兩大陣營鬥法，終「法庭見」。

康宏集團總裁兼執行董事吳榮輝﹙右﹚早前表示，自己角色是「中間位置」代表康宏公司，而溝通的大門「永開打開」。（盧翊銘攝）

台灣幫 VS 深圳幫

現時控制董事局的是台灣富邦蔡家的代表，曹貴子在2014年以康宏「大股東」身份，邀請蔡家入股康宏。當時，富邦蔡家斥資約15億元購入了29.98% 的康宏股份，成為康宏的單一大股東。但這宗交易另有後著，康宏同時向不少於六名「獨立承配人」，配售當時佔康宏50.26%的股份，集資25.31億元。

據悉富邦蔡家斥巨資入股後，一直未取得康宏的控制權，2017年謎網風暴爆發後，代表富邦蔡家的康宏總裁兼執行董事吳榮輝曾聲言，「公司遭到跨公司集團騎劫」。康宏管理層更入稟高等法院，控告曹貴子等28人，幕後控制康宏多名董事，作出不利於公司的決定。

其後，曹貴子逐步沽售持股淡出康宏，連同2015年入股的「獨立承配人」亦開始減持。此時，郭曉群開始在市場大手吸納康宏的股份，不足兩個月斥資8億元，持股由零掃上29.91%，與富邦蔡家持股相約。而佳兆業前高層陳佩雄亦開始吸納康宏，持股達7.26%。

牌面上，富邦蔡家是康宏大股東，控制董局，但佳兆業郭氏計及前高層陳佩雄合計持股，則超過37%，郭曉群今次入稟求行使康宏股東權益，算是重組董事局的「前哨戰」。

宏本業為理財顧問，包括資產管理、強積金及一般保險服務，潛力吸引。﹙資料圖片﹚

雖停牌資產料仍豐厚

康宏雖已停牌，但這三年一直繼續經營，裡面的值錢資產不少。康宏本業為理財顧問，包括資產管理、強積金及一般保險服務。最值錢的就是它所持有的保險代理及保險經紀牌照，其中強積金牌照並不易取得，加上本港的強積金市場龐大，故是塊「肥豬肉」。

根據康宏三年前最後一份業績報告顯示，集團有48億元資產，還有8億元現金。外界不少人質疑康宏現時的財務狀況，實情除了董事局之外就無人知。就算早前出手收購的冼國林亦透露，由決定至出手收購，都未曾看過康宏的財務狀況。

郭家邀請馬時亨加入康宏董事局。﹙資料圖片﹚

郭家再出招圖控董事局

郭曉群為了「自己人」可以入董事局，早前已要求舉行股東大會罷免現任董事，改為委任名人馬時亨、石禮謙等6人入局。

郭曉群與陳佩雄持股超過37%，原本罷免十拿九穩，但兩年前提出召開股東特別大會，要求罷免曹貴子及台灣幫多名董事卻不果。據報，富邦當時找來「股壇壞孩子」李華倫任軍師，引用《保險業條例》第八條，指「董事需要保監局確認為適合人選」才會生效，否決了郭曉群提出的委任董事要求。

今次郭曉群意欲取得董事局控制權，未知是否已想出對策。在12月停牌三年的死線前，料康宏爭奪戰將會白熱化。