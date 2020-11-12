騰訊業績｜劉熾平：反壟斷監管非中國獨有　線上娛樂不是針對重點

騰訊（0700）總裁劉熾平在業績會議上，回應監管當局近日出台互聯網企業反壟斷指南草案，他指草案更多是有關交易平台（transaction platform）；至於線上娛樂產業如遊戲是獨立產品而非平台，線上影片平台騰訊視頻則仍在虧損，料不是草案關注重點。

劉熾平說，草案主要強調公平競爭，平衡利益等，相關監管方向非新事物，及非中國獨有，當科技企業愈壯大及對經濟愈趨重要，中國及其他地區都更需要能反映新現況的更多監管。

他又相信，內地政府仍然支持科技及互聯網行業發展，特別是行業所帶來的創新，其政策目的只是為了防止管理不善，及確保行業長遠健康發展。他認為騰訊過往在業務、理念及策略上均符合是次監管框架，未來會繼續與當局積極溝通，確保遵守新規。

金融科技方面，劉熾平指發展策略未有因近日監管環境而轉變，「微粒貸」亦未受影響，指該貸款服務屬微眾銀行旗下，而微眾銀行是持牌銀行，符合銀行業監管，他強調騰訊非常慎重管理風險，及均衡發展貸款業務、財富管理業務、保險業務，專注質素而非規模，為用戶和行業合作夥伴創造獨有價值，未來會繼續穩步發展金融科技業務。

騰訊公布第三季業績，截至九月底止3個月，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年上升32%，至323.03億元（人民幣．下同）。股東應佔溢利按年升89%，至385.42億元。