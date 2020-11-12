騰訊業績｜騰訊第三季多賺近九成　non-IFRS純利升32%

騰訊（0700）公布第三季業績，截至九月底止3個月，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年上升32%，至323.03億元（人民幣．下同）。

股東應佔溢利按年升89%，至385.42億元，這主要由於第三季錄其他收益淨額115.51億元，包括因電動汽車、網絡遊戲及本地服務等垂直領域的投資公司估值增加而產生的公允價值收益淨額，以及視同處置若干投資公司的所得收益淨額。

期內，收入按年上升29%，至1,254.47億元。

按三大業務分類，增值服務收入增長38%至698.02億元，當中網絡遊戲收入升45%；社交網絡收入升29%。騰訊指，中國及國際市場的付費用戶健康增長，帶動網遊收入，並會積極看待個人電腦端遊戲的機會。

未披露雲收入增速

金融科技及企業服務收入增長24%至332.55億元，增長主要來自商業支付及理財平台的收入增長，社交支付及小額貸款業務則保持溫和增長。不過，騰訊未有透露雲收入增速，僅指因疫情導致項目部署及新合同簽署有所延誤，收入增速低於前幾季，並預計這是短暫影響。

騰訊指，總支付金額按年增長逾30%，主要由於線下交易的滲透率上升，以及小程序在雜貨及服裝等零售類別的交易增加。

中國廣告活動大致恢復正常

網絡廣告業務收入增長16%至213.51億元，當中社交廣告收入增長21%至177.52億元，在曝光率及eCPM上升的帶動下，微信廣告資源錄得穩健的收入增長；媒體廣告收入下跌1%至35.99億元，跌幅有所放緩。

騰訊表示，中國整體廣告活動在疫情後似乎已大致恢復正常，按類別劃分，來自教育、互聯網服務及電商等行業的廣告開支在疫情期間迅速增長，並在本季保持強勁的按年增長。汽車及房地產等周期性類別的廣告開支按年上升。金融服務及必需消費品等廣告主開支曾下跌，本季已恢復與去年持平水平。