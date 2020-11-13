中國正推動年內簽署RCEP　日本或允許印度無條件加入

在周四（12日）中國發展高層論壇2020年會上，中國商務部副部長錢克明表示，中國將推動年內簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

《澎湃新聞》12日報道，錢克明表示，中國將堅持互利共贏的原則，繼續推動建設開放型世界經濟，同時進一步對標國際高水平經貿規則，推進高水平對外開放。錢克明表示，中國將積極參與世貿組織（WTO）改革，維護多邊貿易體制。堅定地實施自貿區戰略，與有意願的國家建設高標準自貿區，推動年內簽署RCEP自貿協定。

失去中國這個大的貿易市場，對全球任何一個國家來說都是損失。（新華社）

中國商務部部長助理李成鋼在11月11日表示，在東盟主導下，RCEP各方積極推進各領域談判。截至目前，所有領域的談判已經全面完成，所有文本的法律審核工作也已經完成。各方正在積極協商，爭取在本次東亞合作領導人系列會議期間簽署協定。

第37屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議在越南河內開幕。越南政府總理阮春福在講話中說，本次東亞合作領導人系列會議將簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，這一協定進一步肯定東盟與各合作伙伴之間促進區域經貿合作自由化的決心。

值得一提的是，公開資料顯示，自2012年起，RCEP是由包括印度在內的16個國家共同討論協商所組成，但2019年，由於擔心本國產品競爭不過外國產品，印度選擇退出該協議的談判。

《坎培拉時報》社評曾指出，印度的離開將會促使該國的貿易規模與其他國家形成差距。但是有消息稱，印度很可能還有後悔的機會，因為日本正努力採取措施，為其進入RCEP「留下後門」。