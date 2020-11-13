比特幣突破16000美元　較3月低位暴漲349%

一項調查顯示，近兩日，加密貨幣市場的交易情緒為「極度貪婪」，其中比特幣價格上漲明顯。

《中國證券報》周四（12日）報道，被稱為「數字黃金」的比特幣價格再起升勢，一路飆漲，重回公眾視野。周四晚，交易平台Bitstamp數據顯示，比特幣站上16,000元（美元‧下同）關口，刷新2018年1月以來新高。

此輪比特幣反彈行情始於2020年3月，在創下4,583元的階段低點後，比特幣便開啟了逆襲之路，目前價格已比當時低點暴漲超349%，2020年以來的漲幅也達到219%。

比特幣雖未得到官方普遍認可，但是很受投機資本青睞。（視覺中國）

隨着比特幣價格的上揚，加密市場的交易熱情也異常高漲。據Coimarketcap數據，11月12日，加密貨幣市場總市值達4,513億元，與2020年3月的最低市值1,233億元相比，已翻近3倍；24小時成交量飆升至1,182億元。

數據顯示，2020年，「彭博銀河加密貨幣指數」上漲約65%，超過金價逾20%的漲幅，也超過全球主要股市、債市和大宗商品市場的收益率。市場對加密貨幣的狂熱，使其成為2020年迄今表現最好的資產。

數字貨幣的支持者認為，為應對新冠肺炎疫情而投放的鉅額刺激資金加劇通貨膨脹並讓美元走弱，數字貨幣提供了一種保值選項。

此外，2020年以來，全球知名上市公司加快了佈局比特幣的腳步。據Bitcoin Treasuries網站統計，目前超過69億元的比特幣由上市公司所持有，其中包括美國軟件巨頭MicroStrategy、資產管理公司Grayscale和Galaxy Digital以及Jack Dorsey的移動支付平台Square。