日本股市創近30年新高　高盛和野村大幅上調目標價

當前，多家機構看好日本股市。國際投行高盛（Goldman Sachs）和野村證券（Nomura）均上調了日經225指數和東證指數的目標點位。

日經225指數今日開盤跌0.5%。而截至11月12日收盤，日經225指數漲0.68%，收於25520.88點，創1991年6月以來新高。

據《路透》報道，此前，由於日本企業囤積現金和經濟增長乏力，外國基金經理通常不對日本股市抱有太大興趣。然而，隨着強大的資產負債表帶來穩定的股息和更多的收購，這些現金儲備現在看起來更具吸引力。2020年8月，股神巴菲特（Warren Buffett）就斥資60億美元收購了日本兩家老牌貿易集團各5%的股份。

新冠肺炎疫情對日本經濟衝擊較大。圖為10月23日，民眾在東京街頭撐傘前行。（AP）

野村證券駐香港的亞太股票研究聯席主管Jim McCafferty認為，日本是一個發達市場，股息增長速度是所有發達市場中最好的。

總部位於東京的Monex Securities機構預測，日經指數還將上漲8.5%，至27500點。高盛將東證指數12個月目標點位定在1875點，將日經225指數目標點位定在27200點。野村則預計，到2021年年底東證指數將升至1825點，日經225指數將升至28000點，創1990年以來新高。

消息面上，11月10日，據《日經中文網》報道，日本首相菅義偉在內閣會議上下達指示，要求制定新一輪經濟對策。日本政府將於12月編制2020年度第三次補充預算。新一輪對策包括三大核心內容：一是防止新冠肺炎疫情蔓延，二是面向後疫情時代轉換經濟結構，三是為應對自然災害推進「國土強韌化」。菅義偉在內閣會議上表示，「為了迎接後疫情時代，將確定經濟復甦動向，回到以民間需求為主導的增長軌道上」。他表示，將致力於地方政府的數字基礎改革，同時表明了利用低利率環境並積極運用財政投融資的態度。

據悉，第三次補充預算將與2021年度第1次預算合在一起編制。日本執政黨內出現了要求大幅超出10萬億日元（1日元約合0.009美元）規模的呼聲。