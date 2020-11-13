5G版iPhone12出貨強勁　郭台銘旗下鴻海料消費智能產品季增倍

iPhone主要組裝商鴻海公司第三季度利潤勝過預期，凸顯出公司在延續新冠肺炎疫情後的復甦。

鴻海公司於周四（12日）日發佈公吿稱，截至9月的三個月淨利潤為309億元（新台幣，下同），而分析師的平均預期為287億元，勝過負預期。

《彭博》基於先前發佈月度營收數字的計算，當期營收為1.29萬億元，按年下降約6.8%，此前蘋果公司今年推遲了旗艦手機的發佈。

蘋果公司業務大約佔這間台灣公司收入的一半。

2020年1月22日，鴻海公司旗下富士康的台北員工戴着口罩參加公司年終晚會。（Reuters）

彭博行業研究分析報吿指出，在新冠肺炎疫情推動下，對計算和企業雲產品的強勁需求推動了鴻海公司第三季度營收增速快於市場預期；加上第四季度新iPhone的推出，鴻海公司有望在下半年實現營收復甦。

鴻海公司董事長劉揚偉指出，公司第三季營收表現優於預期，主因智能手機現有機種及伺服器產品出貨表現優於預期，帶動消費智能、雲端網路產品優於預期。平板及個人電腦（PC）出貨符合預期，使電腦終端表現符合預期。元件及其他產品則受光學、線材及連接器較弱影響，表現低於預期。

展望第四季，劉揚偉表示，雖然大環境不確定因素仍在，但消費需求看來仍強，預期消費智能產品將季增近1倍、年增個位數百分比。元件與其他產品亦受惠新產品發表帶動，亦可望季增、年增個位數百分比。