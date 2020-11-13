iPhone 12 mini銷情不如預期　細Mon旗艦手機只是偽需求？

iPhone 12 mini 發佈後，小屏黨的呼聲更高了。單手極致握持的體驗，小巧輕便的機身，便攜性可以說「獨孤求敗」，iPhone 12 mini 簡直是小屏黨心中的「白月光」。 可是，它 2227mAh 的電池容量和單卡勸退了不少人，還有不少高喊着「小屏萬歲」的人，嘴上說想要身體卻很誠實，轉頭就買了 iPhone 12。

喊了那麼多年的小屏手機，到底是真剛需還是偽需求？

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01 「小」屏幕手機的前世今生

小屏手機其實是個偽概念，許多人不知道的是，如今我們討論的小屏幕手機，當年恰恰屬於大屏手機。經歷過功能機時代的人都知道，當年手機屏幕是這樣的，2.4 吋已算大屏，3 吋簡直是大屏中的大屏。

初代 iPhone 橫空出世的時候，有一個非常大的賣點就是砍掉實體鍵盤，把空間留給 3.5 吋大屏，讓屏幕顯示和觸控面積達到 2.4 吋手機的 2 倍左右。

為了突出大屏優勢，喬布斯還在發佈會上重點介紹了「大屏幕的 iPhone」在體驗上如何優秀，「小屏的友商手機」體驗是如何落後。

市場數據是檢驗產品的最好標準，隨後幾年手機銷售數據證實，大屏手機果然備受消費者喜愛。哪怕很多人在購買 3.5 吋 iPhone 前認為砍掉實體按鍵擴大屏幕是一個極其愚蠢的決定，也不影響他們體驗了 3.5 吋大屏 iPhone 後直呼「真香」。

正是看到了「大屏」能帶來更優秀的體驗，很多廠商開始把手機屏幕尺寸越做越大，4 吋，4.3 吋，4.7 吋，5.2 吋，一路飆升到 7 吋左右，從市場反饋來看，消費者是買賬的。

這是一個顛覆很多人認知的事情，你以為的小屏手機，其實並不是真正的小屏手機，曾經也是大屏手機，往大屏發展才是智能手機的「初心」。

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02 屏幕越大體驗越好？

到了智能手機時代，手機不再是一個單純的通訊工具，更是一台掌上閲讀器、電影院、遊戲機和相機。

智能手機誕生前，手機本質上只是一個較為簡單的信息收發器，核心功能落在基礎通訊上，接打電話、收發短信和低質量的圖片傳輸是人們最常用的三大功能。

而一塊面積小像素低的屏幕已經可以承載這些功能，畢竟手機拍照還比較模糊，通訊基本靠電話，文字傳輸基本靠短信和 2G 的時候，搭配一塊清晰的大屏是一種商業意義上的浪費。

直到手機變成了一個綜合信息的輸出和輸入節點，這一切發生了變化。

iPhone 誕生後，人們對手機的認知發生了變化，發現原來手機可以承載那麼多的功能，玩遊戲，追劇看電影，拍照，讀電子書，「不掉線」社交等等都可以，於是手機的基礎通訊功能被逐漸邊緣化，現在很多人一個月也打不了幾次電話了。

這些全新的功能所承載和傳輸的信息容量，對於基礎通訊的信息容量而言是爆炸式的增長，2 吋的小屏幕承擔不起這份辛苦，屏幕變大變清晰可以說是必然的選擇。

這幾年除了諾基亞偶爾打着懷舊牌推出一兩款支持 4G 的 2.4 吋屏幕手機以外，生活中幾乎看不到小於 4.5 吋屏幕的智能手機了，甚至為了更大的顯示屏幕，華為三星等廠商還推出了摺疊屏手機。

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03 消費者的嘴，騙人的「鬼」

隨便一搜，各種平台上有不少想要小屏手機的消費呼聲，大多說得異常堅決，小屏手機多好多好等等，但如果真的有廠商信了這些話，大投入做了小屏手機，一定會哭出聲來。

那些嚷嚷着要 iPhone 12 mini 的人，百般糾結之後還是入了 iPhone 12，嚷嚷着要小屏Android機的人，相當一部分人說下次一定 —— 小屏手機的確有很多不足之處，但不足的地方未必明顯超過大屏手機，說到底還是消費者的感性輸給了理性。

消費者的嘴是最會「騙人」的，就像 iPhone 6 變成圓角邊框後大把人懷念喬布斯的方正時代，這種聲音在互聯網上幾年來從未消失，結果 iPhone 12 發售還沒多久，就有相當多 iPhone 12 直角邊框「硌手」的評價冒了頭。

喬布斯有名言，「消費者自己也不知道自己想要什麼」，這句話在某些情況下是非常有道理的，放到小屏手機這件事上也是成立的。

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04 解構真實需求，沒有所謂小屏手機

消費者說想要小屏手機的時候，到底想說的是什麼？讓我們來用理性思維解構言外之意。

極致的握持感：單手握持難度不大 → 寬度窄/厚度薄 小巧便攜：可以輕鬆放入各種空間 → 寬度窄/厚度薄/重量輕/高度控制在一定範圍內 智能手機：可以影音娛樂攝影社交等 → 屏幕影音體驗要有保證/電池續航要有保證/社交通訊要有保證 → 大屏幕/大電池/雙卡/5G

是不是充滿矛盾？

說白了，一個人說想要小屏手機的時候，其實說的是想要一部寬度窄厚度薄重量輕高度控制在一定範圍內且屏幕大續航時間長雙卡全網通 5G 的拍照旗艦智能手機，小屏手機只是一個偽概念。

幾乎可以 100% 預測，賣得更好的一定是左側的 iPhone 12（Apple）

如果小屏黨真的只在乎手機尺寸而可以捨棄高容量的信息輸出和輸入，諾基亞也許還會是一個手機「大廠」。市場事實卻是哪怕僅僅犧牲一部分影音體驗的小屏手機，都很難賣出同品牌大屏手機的銷量。

不是手機廠商不想在小屏手機上下功夫，而是它們也精明，知道我們消費者的話不可全信。

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05 「真小屏手機」會是什麼樣的？

理論上真小屏手機是存在，可輕鬆單手握持的機身，7 吋屏幕的影音體驗，6 個鏡頭百倍變焦的攝像系統，幾天一充的續航時間等等，但目前的技術水平是做不到的。

有人可能會說，不是有摺疊手機嗎，可是目前來講，摺疊手機的也不滿足「真小屏手機」的標準，無論是厚度還是重量都談不上「小」。

如果我們再解構一層，從純需求的角度分析，用戶要的甚至不是手機，而是一種或多種更便攜、影音體驗更好、拍照效果更好、續航能力更好的智能設備，用來滿足更進一步的需求。

很顯然，手機這種形態已無法滿足這些需求，只有靜待技術突破，新形態產品出現的那一天。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：小屏手機市場並不存在，iPhone 12 mini 來了也沒用】