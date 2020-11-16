iBond 2020｜暗盤高見104元　專家教你追揸沽　「收息不二之選」

政府新一批通脹掛鈎債券iBond 2020（4239）明日正式上市，多間銀行及券商今日會分別提供場外交易（OTC）和暗盤交易。根據耀才暗盤交易場，暗盤價高見104元，每手帳面賺400元。

參考過往經驗，iBond首日升幅均不低於3%，而是次政府更首次上調iBond保底息率至2厘，專家認為若非「好等錢使」不必急於沽貨，特別是「好息之徒」可把iBond視作長期收息之用。

iBond人人有份 一手年袋200蚊息

今期iBond一共發行150億元，政府日前公布配發結果，認購3手或以下全數獲配發，認購多於3手者最多獲分派4手。以最低保證息率2厘計算，每手1萬元一年穩袋200元利息；若持有3年至到期日，每手則賺取最少600元利息。而今次投資者認購3手可全數獲分配，即3年後可賺取最少1,800元利息。

根據過往多次發行iBond發行經驗，2011年發行的iBond首日回報高達6.7%；而2012年至2016年的首日回報均不低於3%。

耀才證券行政總裁許繹彬建議，iBond有別於「炒新股」，不必急於即日沽出。（資料圖片／張浩維攝）

環球息率低 2厘保底息有保證

耀才證券兼行政總裁許繹彬表示，估計iBond首日見103至106元，但至於是否要即日放，「睇你點睇」。許繹彬坦言，iBond有別於「炒新股」，最重要是投資者抱什麼心態去參與iBond，假如投資者「好等錢洗」，需要資金「打新」抽京東健康，隨時可以沽出iBond，但不一定要首日沽貨，因為iBond不會像新股首日爆升後潛水。

至於資金相對充裕的投資者，則可繼續持有，始終環球處於低息環境，資金難尋出路。許繹彬直指，過去發行iBond，市場息率高、沒有疫情等負面因素，有投資者會選擇先「炒一轉」iBond，然後再把資金做定期，但時至今日已經難有比iBond更好的選擇，故此有意收息的投資者或可選擇持有至到期日。

財政司司長陳茂波早前表示，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。（資料圖片）

通脹掛鈎債券iBond，顧名思義它的息率與本港綜合消費物價指數的平均按年通脹率掛鈎，每半年派息一次，債券到期日會全數付清本金予投資者。

過往政府多次發行iBond均設有1厘的下限息率，而是次更上調至2厘。財政司司長陳茂波早前為此解話，指出環球低息環境很大機會持續一段長時間，假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。